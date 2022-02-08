الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعلان نتيجة التظلمات على مسابقة التوظيف بشركة مياه الشرب فى سوهاج

مياه الشرب
مياه الشرب

أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم إعلان نتيجة التظلمات للمتقدمين لمسابقة محصل وقارئ بالعمولة، وذلك على موقع الشركة الالكترونى www.scww.com.eg بالبحث من خلال الرقم القومى.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أن الشركة أعلنت فى وقتٍ سابق، عن طلب توظيف محصل وقارئ بالعمولة بجميع مراكز المحافظة وتقدم لشغل الوظيفة 7934 مرشحا عبر الموقع الالكترونى.,

وأضاف أنه  تم فحص أوراق المتقدمين وتطابقت الشروط على 5534 متقدما ولم تنطبق الشروط على 2400 متقدم، مُشيرًا إلى أنه تم فتح باب التظلمات على موقع الشركة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص فى التوظيف.

وتابع: تقدم بالتظلم 616 مرشحا وتم قبول 391 تظلمًا منها، على أن تجرى الاختبارات التحريرية يوم 15 فبراير الجارى بكلية التجارة بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة، وأنه سيتم إعلان أسماء المتقدمين للاختبارات وتوقيت اختبار كلاً منهما ورقم اللجنة ورقم الجلوس ومقر اللجنة بكلية التجارة بجامعة سوهاج خلال الأيام القليلة القادمة.

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