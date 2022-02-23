الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن فى 24 ساعة: وظائف شاغرة و5.7 مليون جنيه قروض للمتعافين من الإدمان

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، عددًا من الأنشطة ترصدها “الدستور” في السطور التالية:

«علاج الإدمان»: 5.7 مليون جنيه قروض مشروعات للمتعافين حتى الآن

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار توفير التمويل اللازم للمتعافين من تعاطى المخدرات لدعم مشروعاتهم الصغيرة من خلال مبادرة "بداية جديدة"، حيث يتم إقراضهم من اجل عودتهم للعمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

https://www.dostor.org/3723720
موعد بدء صرف معاشات شهر مارس 2022

رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استعداداتها لبدء صرف معاشات شهر مارس، الثلاثاء المقبل، لأكثر من 10.5 مليون مستفيد، من ماكينات الصراف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات المصرية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

https://www.dostor.org/3723743
غدًا.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح معرض «ديارنا» بالقاهرة

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن، غدًا الخميس، فعالية افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية فى دورته الـ72، والذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي».

يقام الافتتاح من الغد الخميس وحتى 7 مارس.
https://www.dostor.org/3723779

«التضامن» توضح إجراءات وشروط إنشاء مكاتب الاستشارات الأسرية

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه جار التوسع في ترخيص إنشاء مكاتب توجيه الاستشارات الأسرية، موضحة أنها إحدى الأجهزة الاجتماعية التي أنشأتها الوزارة، وتتعهد بإدارتها جمعية أو مؤسسة خاصة مشهرة طبقا للقانون. 

https://www.dostor.org/3723825

 «التضامن» تعلن عن وظائف قيادية شاغرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى حاجتها لشغل وظائف قيادية شاغرة بالوزارة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية:
https://www.dostor.org/3723850

قانون الخدمة المدنية وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي نيفين القباج مبادرة بداية جديدة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي صرف معاشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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