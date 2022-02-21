وظائف قيادية شاغرة بـ«القوى العاملة».. والتقديم في هذا الموعد

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الثلاثاء، استقبال طلبات التقديم لشغل وظائف قيادات من الدرجة الأولى، ودرجة مدير عام، وذلك بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا.

وتضم قائمة الوظائف المتاحة، 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام، على أن تقدم الطلبات والمستندات بدءا من غدا الثلاثاء ولمدة شهر، ولن تقبل الطلبات التي ترد البريد أو بعد الميعاد المحدد.

وتتضمن الـ9 وظائف المطلوبة بالمستوى العالي (الدرجة العليا)، رؤساء للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، معلومات سوق العمل والتشغيل، التدريب المهني، الشئون المالية والإدارية، شئون مكتب الوزير، الموارد البشرية، السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الإدارة الإستراتيجية، وشئون العمالة غير المنتظمة.

فيما تمثلت الـ30 وظيفة المطلوب شغلها للمستوى الوظيفي لدرجة مدير عام، في الإدارات العامة لتخطيط ومتابعة التدريب المهني، معلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية، شئون شركات إلحاق العمالة، تأمين بيئة العمل، الصحة المهنية، الشئون الإقليمية والدولية، فض منازعات العمل الجماعية، شئون المنظمات النقابية، إدارة وتنمية المواهب، تراخيص وتنظيم عمل الأجانب، العلاقات العامة والمراسم، خدمة المواطنين، التشغيل، البنية الأساسية وتأمين المعلومات، رعاية العمالة غير المنتظمة، التفتيش التوجيهي للسلامة، المتابعة والتقييم، متابعة شئون المديريات، عمليات الموارد البشرية، المكتب الفني، المنظمات والاتفاقيات الدولية، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، السكرتارية التنفيذية، المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التراخيص واعتماد المراكز الخاصة، بيانات العمالة والمنشآت، الحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، والاستحقاقات والمزايا.

وتشترط الوزارة، في المتقدم لشغل وظائف الإدارة العليا أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف، وأن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، وأن يكون حاصلا على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وأن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهداف محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

وبالنسبة للمستوى الوظيفي العالي، يجب أن يتوافر في شاغل الوظيفة بالإضافة إلى ما تحدده قوانين التوظف (قضاء مدة بينية قدرها عام) على الأقل فى وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالحكومة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل للعاملين (خارج الجهاز الإداري) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، ومؤهل دراسي عالي مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل، واجتياز التدريب اللازم الذى يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ضوء القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فضلا عن قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات الإدارية الفعالة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها ومعرفة تامة بالقوانين واللوائح والنظم والتعليمات المتصلة بالعمل، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

أما المستوى الوظيفي مدير عام، فيجب أن يتوافر فى شاغل الوظيفة بالإضافة إلى ما تحدده قوانين التوظف (قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل للعاملين (خارج الجهاز الإداري) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، ومؤهل عالي مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل، واجتياز التدريب اللازم الذى يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ضوء القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات الإدارية الفعالة، والقدرة على التعامل مع الحاسب الألى وما يتصل به من مهارات أساسية، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

وتتمثل المستندات المطلوبة، في نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة العامة للعمليات الموارد البشرية، وشهادة خبرة أو بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل الحالية ( أصل + 6 صورة) بيان معتمد ومختوم عن أبرز الإنجازات مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت من ( أصل + 6 صورة)، مقترحات تطوير الوحدة المتقدم لشغل وظيفتها ( أصل +6 صورة )، وأن يكون مستوفيا لباقي اشتراطات شغل الوظيفة والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال بطاقة الوصف المعلن عنها بمقر الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وصور الشهادات الدراسية بعد الجامعية الحاصل عليها إن وجدت، وصور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في اللغات الأجنبية والحاسب الالى إن وجدت، و7 صور فوتوغرافية 4 ×6.

وتقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير والقدرات، وذلك مع باقى اشتراطات شغل الوظيفة (القدرات العلمية - التاريخ الوظيفي - المقترح التطويري - السمات الشخصية - البرامج التدريبية) طبقا للمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.

ويمكن الإطلاع على بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها والمستندات الواجب تقديمها بلوحة إعلانات الوزارة بالعنوان عاليه،وتسلم الطلبات والمستندات مستوفاه باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بإدارة عمليات الموارد البشرية بالدور العاشر الكائن 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا فى موعد غايته شهر اعتبارا من 22 فبراير الجاري حتى 24 مارس المقبل ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.