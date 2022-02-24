سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على الشركات بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض علي شخصين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على الشركات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد مسئولى إحدى الشركات - الكائنة بدائرة القسم بتعرض الشركة لواقعة نصب من قبل شخصين والاستيلاء منه على كمية من البضائع "كوالين" عقب إيهامهم بأنهما أصحاب إحدى الشركات لمستلزمات البناء كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وقيامهما بدفع مبلغ مالى من قيمة تلك البضائع ، وتسليمهما شيكات بنكية بقيمة باقى المبلغ المالى ، إلا أنه اكتشف تعرض الشركة لواقعة نصب وغلق مقر الشركة المتعاقدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهما ، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين ، عقب إيهام ضحاياهم امتلاك شركة مستلزمات بناء ، والاستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالى كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة.

وتم بإرشاد أحدهما ضبط مبلغ مالى – 4 دفاتر شيكات منسوبة لعدة بنوك مختلفة بإسم الشركة – 11 بطاقة ائتمانية منسوبة لعدة بنوك مختلفة – 4 هواتف محمولة – 3 عقود شراء لثلاث شقق سكنية – أوراق وعقود للشركة الوهمية المبرمة مع الشركة المُبلغة) بمسكنه ، كما أضافا بشرائهما الشقق السكنية سالفة الذكر والسيارة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة النصب ، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين واتهمهما بالنصب عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.