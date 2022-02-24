الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر: خريجو التعليم الفني فرصهم في العمل أسرع

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تفقد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، مدرسة محمد صالح حرب للتعليم الفني بأسوان، لمتابعة كيفية سير العملية التعليمية فيها خاصة في مجال الطاقة المتجددة.
و قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن النظرة المجتمعية للتعليم الفني تغيرت حاليًا بعد ثبوت نجاح الطلبة وإشراكهم في الكثير من المشروعات والمهن الحساسة  والمهمة في البلاد، بالإضافة إلى قدرتهم علي الحصول على وظائف أسرع من الأطباء وخريجي الكليات النظرية وبشكل أسرع.

 من جهته قال إبراهيم العافية، مسئول التعاون في الاتحاد الأوروبي بمصر، إن الاتحاد الأوروبي يشارك الحكومة المصرية في  برنامج دعم وتطوير للتعليم الفني والتدريب المهني ، بقيمة 50 مليون يورو  بينما تشارك الحكومة المصرية بمبلغ 76 مليون يورو.

ولفت مسئول التعاون في الاتحاد الأوروبي بمصر، إلى أن البرنامج يستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني ودعم المؤسسات التعليمية في وزارة التعليم وبعض المؤسسات الأخرى، وكذلك توعية بالمسارات المسؤولة عن التعليم الفني والربط مع القطاع الخاص، لتلبية احتجاجاته.

وأكد مسئول التعاون في الاتحاد الأوروبي إلي أن البرنامج يشمل حملات توعية خاصة مع رفض بعض الأسر ادخال ابناءهم المدارس الفنية رغم قيمتها ومساهمتها في المجتمع، وحصول العامل بها على مبالغ كبيرة.
 

فيما قال عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم في اسوان، إن الجانب العملي الذي يحصل عليه الطالب في التعليم الفني، لا يحصل عليه خريج الجامعه النظرية، لذا فان فرص حصولهم على العمل أسرع من غيرهم ، وبالتالي فقد ساعد ذلك في تغيير نظرة المجتمع. 
وأضاف وكيل الوزارة ،أنه يتم الاجتماع مع الكثير من الشركات وعمل جسر  تواصل بين الطلاب وإدارات الشركات لتوفير تدريبات عملية.

السفير كريستيان برجر الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة السفير كريستيان سير التعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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