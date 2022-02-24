افتتاح الدورة الـ11 بمركز البابا ديسقورس في وسط القاهرة

افتتح مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية بقطاع كنائس وسط القاهرة، الدورة الحادية عشرة له بعنوان "حقيقة صلب وموت وقيامة السيد المسيح".

ويقدم الـ"كورس" ردودًا مدعومة بأقوال الآباء الأول والنظريات العلمية والأدلة الكتابية على كافة الاعتراضات والشكوك حول صلب وموت وقيامة السيد المسيح، ومن المفترض أن يقدم المركز الدورة في ١٦ محاضرة.

ويقدم مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية دورات دراسية متدرجة في اللاهوت الأرثوذكسي كمدخل تمهيدي لمن لديهم الرغبة في الالتحاق بالكليات الإكليريكية ومعهدي الدراسات القبطية والرعاية.

وفي سياق آخر، ترأس نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه امس صلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي فام الجُندي الأُوسيمي بقرية العامرية، مركز العياط التابعة للإيبارشية، وخلاله رسم نيافته مكرسة جديدة للخدمة في الإيبارشية وكذلك ٧٥ شماس في رتبة إبصالتس، كما دشن عددًا من الأيقونات والألواح المقدسة وأواني الخدمة.

ومن جهته دشن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية صباح أول أمس كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بمركز بدر مديرية التحرير.

وتزينت الكنيسة منذ الصباح الباكر استعدادًا لصلوات التدشين، حيث تم تدشين أربعة مذابح وأيقونات حضن الآب بالهياكل الأربعة، وأيقونات الكنيسة ومعموديتها وأواني الخدمة.

والمذابح الأربعة هي: المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح البحري على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة، والقبلي على اسم الشهيد مرقوريوس أبي سيفين والشهيدة مارينا.

والمذبح الرابع وهو الكائن في الطابق الثاني على اسم القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان.

كما تم عقب القداس، افتتاح قاعة اليوبيل الذهبي ومسرح بالدور الأول بالكنيسة، لخدمة أنشطة الكنيسة المختلفة، وذلك في مناسبة احتفالات الإيبارشية باليوبيل الذهبي لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا لها.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، والأنبا هيرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرق الإسكندرية.