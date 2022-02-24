بايدن يتعهد بمحاسبة بوتين واجتماع طارئ لمجموعة السبع

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بأن "العالم سيحاسب روسيا" على هجومها في أوكرانيا، محذرًا من أنه سيتسبب بـ"خسائر بشرية كارثية".

وسيلقي بايدن كلمة اليوم حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر" على ما جاء في بيان بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعقد بايدن، الخميس، اجتماعَا مع نظرائه في مجموعة السبع عند الساعة 14,00 ت غ، لبحث الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان بايدن أعلن، الأربعاء، عن فرض عقوبات على خط أنانيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، وكانت ألمانيا أعلنت تجميد هذا المشروع.

وأعلن الكرملين، في وقت متأخر الأربعاء، أنّ رئيسي الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا طلبا من موسكو المساعدة العسكرية ضد كييف، في خطوة تمهد الطريق أمام دخول القوات الروسية المحتشدة إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، دميتري بيسكوف، في بيان، إن الزعيمين الانفصاليين في دونيتسك ولوجانسك بعثا رسالتين منفصلتين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلبان منه المساعدة "في صدّ عدوان القوات المسلّحة الأوكرانية".

ونشرت وسائل الأنباء الروسية الحكومية الرسالتين المؤرختين في 22 فبراير.

وأضاف المتحدّث باسم الكرملين أنّه جاء في الرسالة أنّ "تصرفات نظام كييف تشهد على عدم الرغبة في إنهاء الحرب في دونباس"، وأنّ المسئولَين طلبا مساعدة بوتين "على أساس" معاهدات الصداقة التي وقّعاها مع موسكو هذا الأسبوع.

ويتمركز عشرات الآلاف من العسكريين الروس بالقرب من حدود أوكرانيا، ويخشى الغرب استخدامهم لشن غزو في أي لحظة.

وفي وقت سابق، قال شاهد من "رويترز" إن دوي 5 انفجارات على الأقل سمعت في مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون بشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وعقب الانفجارات، شوهدت أربع شاحنات عسكرية متجهة إلى مكان الانفجار.

وكان الكرملين أعلن، قبل ساعات، أن المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا طلبتا المساعدة الروسية لصد "عدوان" الجيش الأوكراني.