سماع دوى 5 ‬انفجارات بمدينة دونيتسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين

قال شاهد من "رويترز" إن دوي 5 انفجارات على الأقل سمعت في مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون بشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.



وعقب الانفجارات، شوهدت أربع شاحنات عسكرية متجهة إلى مكان الانفجار.



وكان الكرملين أعلن قبل ساعات أن المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا طلبتا المساعدة الروسية لصد "عدوان" الجيش الأوكراني.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا آخر حول الأزمة الأوكرانية في ضوء التهديد المتزايد بالغزو الروسي.



يأتي هذا عقب جلسة عاجلة للمجلس فى نيويورك ليل الاثنين حول الاعتراف الروسى بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين فى شرق أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.



وذكر الكرملين أن قادة الانفصاليين في لوهانسك ودونيتسك طلبوا فى وقت سابق أمس مساعدة عسكرية من روسيا.

ويعني هذا أن الجنود الروس والأوكرانيين قد يواجهون بعضهم البعض قريبا لأول مرة في الصراع الدائر منذ 8 سنوات. وفرضت أوكرانيا حالة الطوارئ.

وأعلن الكرملين في وقت متأخر الأربعاء أنّ رئيسي الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا طلبا من موسكو المساعدة العسكرية ضد كييف، في خطوة تمهد الطريق أمام دخول القوات الروسية المحتشدة الى أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف في بيان إن الزعيمين الانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك بعثا برسالتين منفصلتين الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلبان منه المساعدة "في صدّ عدوان القوات المسلّحة الأوكرانية".



ونشرت وسائل الأنباء الروسية الحكومية الرسالتين المؤرختين في 22 فبراير.

وأضاف المتحدّث باسم الكرملين أنّه جاء في الرسالة أنّ "تصرفات نظام كييف تشهد على عدم الرغبة في إنهاء الحرب في دونباس"، وأنّ المسؤولَين طلبا مساعدة بوتين "على أساس" معاهدات الصداقة التي وقّعاها مع موسكو هذا الأسبوع.

ويتمركز عشرات الآلاف من العسكريين الروس بالقرب من حدود أوكرانيا، ويخشى الغرب استخدامهم لشن غزو في أي لحظة.