بقرار جمهوري.. أشرف العربى رئيسًا لمعهد التخطيط القومى لمدة 4 سنوات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعيين الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى السابق، رئيسًا لمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، لمدة 4 سنوات خلفًا للدكتور علاء زهران الذى تولى رئاسة المعهد منذ 2017.

فى الإطار، تقدم الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى بالنيابة عن أسرة المعهد بخالص التهنئة للدكتور أشرف العربى أستاذ الاقتصاد بالمعهد ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى السابق بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسًا للمعهد لمدة أربع سنوات اعتبارًا من الأول من مارس 2022، معربًا عن تمنياته الطيبة بدوام التوفيق والسداد والعمل لما فيه خير مصرنا الغالية.

وتولى الدكتور علاء زهران رئاسة معهد التخطيط القومى فى يونيو 2017، لمدة أربع سنوات شهدت خلالها مسيرة بحثية حافلة واكبت متغيرات اقتصادية واجتماعية دقيقة مرت بها الدولة المصرية مع انطلاق مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى والجائحة عالميًا، حيث أنتج المعهد فى تلك الأثناء عدد ضخم من أوراق السياسات والأزمات.

أما الدكتور أشرف العربى الذى يتولى رئاسة معهد التخطيط القومى لمدة 4 سنوات، شغل منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري في وزارة شريف إسماعيل وشغل نفس المنصب في وزارة إبراهيم محلب الأولى، ووزارة إبراهيم محلب الثانية، ووزارة حازم الببلاوي، ووزارة هشام قنديل.

تم تكليفه بحقيبة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور هشام قنديل اعتبارا من 2/8/2012، وخرج من الوزارة في التعديل الوزاري الثاني لحكومة قنديل في 7/5/2013 وتولى الوزارة بدلاً منه عمرو دراج عقب أحداث 30 يونيو تم تكليفه مرة ثانية وزيراً للتخطيط في حكومة الدكتور حازم الببلاوي.

في مارس 2014 وعقب تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة مجلس الوزراء تم تكليف الدكتور أشرف العربي بتولي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي في يونيو 2014 وبعد إعادة تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة مرة ثانية تم دمج وزارة التنمية الإدارية مع وزارة التخطيط وتغيير المسمى وإسناد الحقيبة لسيادته ليصبح الدكتور أشرف العربي وزيراً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.