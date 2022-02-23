الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الحكومة: زيادة سعر البترول عالميًا يضع ضغوطا على الموازنة (فيديو)

البترول
البترول

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أسعار الطاقة ستتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، وأسعار البترول ستتأثر بالزيادة مما يضع ضغوطا على الموازنة.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن هناك 3 عوامل تحدد سعر البنزين، سعر النفط عالميا، وتكلفة الإنتاج، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

 

ولفت إلى أن سعر برميل البترول هو الأعلى حاليًا، مما يضع ضغوطًا على الموازنة، وأن اللجنة المخصصة لتحديد سعر الوقود تعقد كل 3 أشهر بحيث يرتفع 10% أو يقل 10%.

 

وأشار إلى أن الجميع شاهد فى وقت سابق خفض سعر البنزين، وفى وقت آخر حدث هناك زيادة، وأكد أنه إذا حدث ارتفاعا جديدا سيكون بسبب ارتفاع الوقود عالميًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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