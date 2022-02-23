الصحة العالمية وكوريا يعلنان عن إنشاء مركز جديد لإنتاج المستحضرات الحيوية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أنه سيتم إنشاء مركز عالمي للتدريب على التصنيع الحيوي بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، يخدم جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الراغبة في إنتاج المواد البيولوجية، مثل اللقاحات والأنسولين والأجسام المضادة وحيدة النسيلة وعلاجات السرطان، وذلك بعد التأسيس الناجح للمركز العالمي لنقل تكنولوجيا لقاح "رنا المرسال" في جنوب إفريقيا.



وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تادروس ادهانوم - في تقرير اليوم /الأربعاء/ - "إن أحد العوائق الرئيسية أمام نقل التكنولوجيا بنجاح في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هو الافتقار إلى القوة العاملة الماهرة وضعف الأنظمة التنظيمية، وبناء هذه المهارات سيضمن تصنيع المنتجات الصحية التي يحتاجون إليها بمعايير جودة جيدة دون اضطرار بعد الآن إلى الوقوف في نهاية قائمة الانتظار".



وأضافت المنظمة أن حكومة كوريا الجنوبية عرضت مرفقا كبيرا خارج سول يجري بالفعل تدريبا على التصنيع الحيوي للشركات الموجودة في البلاد وستوسع حاليا عملياتها لاستيعاب المتدربين من البلدان الأخرى، موضحة أن المرفق سيوفر تدريبا تقنيا وعمليا على المتطلبات التشغيلية وممارسات التصنيع الجيدة وسيكمل التدريبات المحددة التي طورها مركز نقل لقاح "رنا المرسال"، كما ستعمل أكاديمية المنظمة مع وزارة الصحة الكورية لتطوير منهج شامل حول التصنيع الحيوى العام.



وسمحت الحكومة الكورية الجنوبية باستخدام لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، للأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عاما، للمرة الأولى في البلاد، لمثل تلك الفئة العمرية.

ونقلت شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية -اليوم الأربعاء- عن وزارة «سلامة الغذاء والدواء»، قولها إنه تم منح الموافقة، شريطة أن تقدم شركة «فايزر كوريا» تقريرا نهائيا حول دراستها السريرية.

وفي دراسة شملت 3109 طفل، تتراوح أعمارهم بين خمس و11 عاما، كانت الآثار الجانبية، متوسطة أو معتدلة بشكل عام وتلاشت، في غضون أيام، عقب التطعيم. وتبين أن فعالية اللقاح نسبتها 90.7% .

وتم تطوير اللقاح بشكل خاص للأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين خمس و11 عاما، حيث تبلغ جرعة اللقاح، عشرة ميكروجرامات، وهي ثلث المستوى، الذي يتم إعطاؤه للأشخاص ممن تتراوح أعمارهم ما بين 12 عاما وأكثر.