الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأمم المتحدة»: برامج لتحديد النسل بالتعاون مع الصحة المصرية

فريدريكا ماير
فريدريكا ماير

قالت فريدريكا ماير مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن التضخم السكاني في مصر مرتفع للغاية، لذلك نعمل مع الحكومة المصرية على الحد من الزيادة السكانية.

وأشارت فريدريكا، إلى أن زيادة النسل تؤثر سلبيًا على الاقتصاد الوطني، موضحة أن هناك تعاونًا مع وزارة الصحة من أجل دعم تنظيم الأسرة في المناطق الفقيرة وخاصة أسوان، للتوعية بأهمية تحديد النسل وتناول أقراص منع الحمل.

وفي وقت سابق، تفقد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي فى مصر، وفريدريكا ماير مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، وحدة صحة خزان غرب، بمنطقة غرب سهيل في أسوان ضمن المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي  بمصر.


وقال إبراهيم العافية مسئول قطاع التعاون للاتحاد الأوروبي في مصر، إن برنامج دعم الاستراتيجية القومية للسكان، والذي  يستهدف خفض حجم السكان ودعم الصحة من كافة النواحى، منها ما يتعلق بالتكوين  المهنى والصحة وترميم المخازن الموجودة، وتدريب الأطباء.


ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم المشروع بنحو 27 مليون يورو، في محافظات مصر المختلفة، وتوفير وسائل من خلال تدريبات والمساعدة في تصميم البرنامج الوطني لتأمين الوسائل الفعالة  لمنع الحمل، والعمل على كل المقومات في وقت واحد وتحسين البنية التحتية للوزارة في تقديم الخدمة.


كما تم شراء نحو 10٪؜ من الوسائل الفعالة التي تشتريها الحكومة، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والممرضات، والرائدات الريفيات لإقناع السيدات بأمور الصحة السكانية الأخرى، والعمل على التوعية والتعريف.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، أن الاتحاد الأوروبي يمول العديد من المشروعات الخدمية لتمكين المرأة بالشراكة مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والجهات المختصة في مصر. 

فريدريكا ماير مديرة صندوق الأمم الامم المتحدة مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر التضخم السكاني الحكومة المصرية الزيادة السكانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

ردًا على حمو بيكا.. هانى شاكر: أى ادعاء ضد أعضاء المجلس مكانها النيابة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب الدبلومات الفنية قبل الامتحانات

3 طلاب بالفيوم يخترعون جهازا ينور «اللمبة» دون سلك (فيديو)

إحالة موكا حجازى لمحكمة جنح الأحداث لاتهامها بممارسة الرذيلة

السيسى: الدولة لا تدخر جهدًا فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

وجيه أمين عبدالعزيز

قصور على "الرمال البيضاء"!!

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى