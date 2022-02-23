«الأمم المتحدة»: برامج لتحديد النسل بالتعاون مع الصحة المصرية

قالت فريدريكا ماير مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن التضخم السكاني في مصر مرتفع للغاية، لذلك نعمل مع الحكومة المصرية على الحد من الزيادة السكانية.

وأشارت فريدريكا، إلى أن زيادة النسل تؤثر سلبيًا على الاقتصاد الوطني، موضحة أن هناك تعاونًا مع وزارة الصحة من أجل دعم تنظيم الأسرة في المناطق الفقيرة وخاصة أسوان، للتوعية بأهمية تحديد النسل وتناول أقراص منع الحمل.

وفي وقت سابق، تفقد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي فى مصر، وفريدريكا ماير مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، وحدة صحة خزان غرب، بمنطقة غرب سهيل في أسوان ضمن المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي بمصر.



وقال إبراهيم العافية مسئول قطاع التعاون للاتحاد الأوروبي في مصر، إن برنامج دعم الاستراتيجية القومية للسكان، والذي يستهدف خفض حجم السكان ودعم الصحة من كافة النواحى، منها ما يتعلق بالتكوين المهنى والصحة وترميم المخازن الموجودة، وتدريب الأطباء.



ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم المشروع بنحو 27 مليون يورو، في محافظات مصر المختلفة، وتوفير وسائل من خلال تدريبات والمساعدة في تصميم البرنامج الوطني لتأمين الوسائل الفعالة لمنع الحمل، والعمل على كل المقومات في وقت واحد وتحسين البنية التحتية للوزارة في تقديم الخدمة.



كما تم شراء نحو 10٪؜ من الوسائل الفعالة التي تشتريها الحكومة، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والممرضات، والرائدات الريفيات لإقناع السيدات بأمور الصحة السكانية الأخرى، والعمل على التوعية والتعريف.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، أن الاتحاد الأوروبي يمول العديد من المشروعات الخدمية لتمكين المرأة بالشراكة مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والجهات المختصة في مصر.