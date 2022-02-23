«التعليم» توقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

وقعت اليوم الأربعاء، وكالة الفضاء المصرية بروتوكولًا للتعاون المشترك مع وزارة التربية التعليم في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، بحضور الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وذلك بالتوازي مع تقديم ورشة عمل عن كيفية تشغيل وتكوين القمر الصناعي مقدمة من قبل مهندسي الوكالة للمعلمين والمعلمات، بغرض بناء القدرات لدى طلاب المدارس بالإضافة إلى التوعية والتثقيف في هذا المجال، وذلك بحضور لفيف من مدراء المدارس وكذلك عدد من مدرسي مواد العلوم.

وكشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن تفاصيل إنتاج ١٠٠ وحدة قمر اصطناعي تعليمي (كان سات) لطلاب المدارس الثانوية يتعلم من خلالها الطلاب بصورة عملية، أنظمة القمر الاصطناعي ومهامه وكيفية إطلاقه، وتشغيله والحصول على بيانات منه.

وقال القوصي، اليوم على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، إن قمر "كان سات" هو محاكاه لقمر اصطناعي حقيقي مدمج في حجم وشكل علبة المشروبات الغازية".

وأضاف" "تعتمد فكرته على استخدام مكونات بسيطة يستطيع الطلاب التعامل معها بسهولة ويمكنها أن تحاكي وظائف الأنظمة الفرعية الرئيسية الموجودة في القمر الاصطناعي الكبير مثل أنظمة الطاقة وكاميرا الاستشعار عن بعد ونظام الاتصالات وتحديد الواجهة "جى بي اس" والحاسب.

وأوضح أنه يتم إسقاط هذا القمر من ارتفاع بضعة مئات المترات بواسطة منطاد أو طائرة صغيرة حيث يهبط القمر ببطء بواسطة "براشوت" ويقوم الطلاب بالتواصل مع القمر أثناء هبوطه عن طريق إرسال الأوامر إليه واستقبال البيانات منه لاسلكيا بواسطة محطة أرضية صغيرة (لاب توب) ليحاكي ما يتم مع القمر الحقيقي.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بقيمة ما شهدوه اليوم بعد الجولة التي قام بها في الوكالة، بعدما قدم كلمة شكر للرئيس التنفيذي ولدكتور وليد رضوان القائم على تنسيق الزيارة ، وأعرب عن قيمة وكالة الفضاء المصرية لامتلاكها أحدث وسائل تكنولوجيا علوم الفضاء، وأكد على أن هذا التعاون اليوم يعد بمثابة استثمار كبير للطلاب، وأشار أنه بالنيابة عن وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي أن هذا الاتفاق التنفيذي يهدف إلى ما تؤمن به الوزارة والوكالة على حد سواء، وأن الإنسان هو محور أي تنمية والمستفيد منها، وأن نهضة الدول تقوم على تنمية الثروة البشرية للإبداع والإبتكار والمشاركة الفعالة، وهو ما يعد العامل الرئيسي للتنمية الإقتصادية.

ومن جانبه أكد القوصي أن القمر التعليمي يقدم فرصة فريدة للطلاب للقيام بتجربة بناء أول مشروع لهم في مجال تكنولوجيا الفضاء حيث يكون الطلاب مسؤولين عن جميع جوانب تصميم مهمة القمر وبنائه، مثل تصميم وبناء "كان سات" واختيار مهمته ودمج المكونات والتحضير للإطلاق وتشغيله من محطة التحكم الأرضية ثم تحليل البيانات المرسلة من القمر، الأمر الذي يستطيع من خلاله الطلاب التعرف على وظائف ومكونات القمر الاصطناعي الحقيقي من خلال التعلم بالممارسة.

قام دكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي بشكر الحضور اوأوضح أنه بموجب بروتوكول التعاون الذى سيتم توقيعه اليوم ستنقل وكالة الفضاء المصرية تجربة "كان سات" للمدارس، إيمانا منها بأن الجمهورية الجديدة، هى نقلة نوعية لمصر في شتى المجالات وفي مقدمتها التعليم، وأن وكالة الفضاء المصرية تسعى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى إمداد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية بمعامل لل"كان سات" كنوع من الأنشطة العلمية مجانا، كخطوة أولى لتعريف الطلاب بالتكنولوجيا الحديثة وأهمها علوم وتكنولوجيا الفضاء أسوة بما يتم في دول العالم المتقدمة.

قام دكتور أحمد فراج مدير مشروع الأقمار الصناعية الكان سات بعمل عرض تقديمي أوضح فيه مراحل تكوين قمر الكان سات والفئة التي يتوجه لها من طلاب المرحلة ما قبل الجامعية، وأضاف أن وكالة الفضاء المصرية تنظم مجموعة من ورش العمل المكثفة لطلاب ومدرسي مدارس المتفوقين للتدريب على استخدام هذه المعامل.

وأكد أن وكالة الفضاء المصرية ستسعى إلى تعميم تلك الفكرة على كل المدارس التجريبية الرسمية بعد نجاحها في مدارس المتفوقين وتوفير التمويل اللازم.

وعقب توقيع البروتوكول تم عقد ورشة عمل لخمس مدارس، لتدريب 3 من معلمي مادة العلوم من كل مدرسة على القمر الصناعي التعليمي، حيث سيتم تسليم كل مدرسة من هذه المدارس قمرا اصطناعيا تعليميا، في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة لإعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وكذلك دعم البحوث والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها.