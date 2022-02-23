الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن عن وظائف قيادية شاغرة

وظائف
وظائف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى حاجتها لشغل وظائف قيادية شاغرة بالوزارة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية:

 
وأكدت التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف على المستوى الوظيفي العالي هى:-
1-  رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي
2-  رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي
3-  رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية
4-  رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية
5-  مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج
6-  مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء
7-  مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء
8-  مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان
9-  مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية

◘ أما وظائف المستوى الوظيفي مدير عام هى:-

1-  مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني
2-  مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات.
3-  مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع
4-  مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الاجنبية والتمويل الاجنبي
5-  مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات
6-  مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني
7-  مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني
8-  مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي
9-  مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب
10-  مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا
11-  مدير عام العامة لعمليات الموارد البشرية
12-  مدير عام الإدارة العامة للتخطيط  الاستراتيجي والسياسات
13-  مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات
14-  مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
15-  مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمرسي مطروح
16-  وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج
17-  وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية   

وفيما يخص إجراءات التقدم أشارت الوزارة إلى ضرورة الحصول علي نموذج لمقترح التطوير برجاء تحميل و فتح الملفات الآتية للإطلاع على المهام المتعلقة بالوظائف.

الإدارة المركزية للموارد البشرية مدير مديرية التضامن الازمات والكوارث الاستراتيجية الموارد البشرية التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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