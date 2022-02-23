«التضامن» تعلن عن وظائف قيادية شاغرة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى حاجتها لشغل وظائف قيادية شاغرة بالوزارة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية:
وأكدت التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف على المستوى الوظيفي العالي هى:-
1- رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي
2- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي
3- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية
4- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية
5- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج
6- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء
7- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء
8- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان
9- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية
◘ أما وظائف المستوى الوظيفي مدير عام هى:-
1- مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني
2- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات.
3- مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع
4- مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الاجنبية والتمويل الاجنبي
5- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات
6- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني
7- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني
8- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي
9- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب
10- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا
11- مدير عام العامة لعمليات الموارد البشرية
12- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات
13- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات
14- مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
15- مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمرسي مطروح
16- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج
17- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية
وفيما يخص إجراءات التقدم أشارت الوزارة إلى ضرورة الحصول علي نموذج لمقترح التطوير برجاء تحميل و فتح الملفات الآتية للإطلاع على المهام المتعلقة بالوظائف.