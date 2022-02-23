«التضامن» تعلن عن وظائف قيادية شاغرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى حاجتها لشغل وظائف قيادية شاغرة بالوزارة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية:



وأكدت التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف على المستوى الوظيفي العالي هى:-

1- رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي

2- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

3- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

4- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

5- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج

6- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء

7- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء

8- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان

9- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية

◘ أما وظائف المستوى الوظيفي مدير عام هى:-

1- مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني

2- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات.

3- مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع

4- مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الاجنبية والتمويل الاجنبي

5- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات

6- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني

7- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني

8- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي

9- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب

10- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا

11- مدير عام العامة لعمليات الموارد البشرية

12- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات

13- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات

14- مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

15- مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمرسي مطروح

16- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج

17- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية

وفيما يخص إجراءات التقدم أشارت الوزارة إلى ضرورة الحصول علي نموذج لمقترح التطوير برجاء تحميل و فتح الملفات الآتية للإطلاع على المهام المتعلقة بالوظائف.