الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوميوس يدشن كنيسة العذراء والبابا كيرلس بمديرية التحرير

الأنبا باخوميوس
الأنبا باخوميوس

دشن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بمركز بدر مديرية التحرير.
وتزينت الكنيسة منذ الصباح الباكر استعدادًا لصلوات التدشين، حيث تم تدشين أربع مذابح وأيقونات حضن الآب بالهياكل الأربعة، وأيقونات الكنيسة ومعموديتها وأواني الخدمة.
والمذابح الأربعة هي: المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح البحري على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة، والقبلي على اسم الشهيد مرقوريوس أبي سيفين والشهيدة مارينا.  
والمذبح الرابع وهو الكائن في الطابق الثاني على اسم القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان.
كما تم عقب القداس، افتتاح قاعة اليوبيل الذهبي ومسرح بالدور الأول بالكنيسة، لخدمة أنشطة الكنيسة المختلفة، وذلك في مناسبة احتفالات الإيبارشية باليوبيل الذهبي لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا لها.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، والأنبا هيرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرق الإسكندرية.

وعلى صعيد آخر زار نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والنائب البابوي لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة إيبارشية أبنوب، حيث عقد أولًا اجتماعًا لمجمع كهنة إيبارشية أبنوب، وذلك بمركز خدمات الكاروز بمدينة أسيوط الجديدة. بدأ الاجتماع بالقداس الإلهي، أعقبه جلسة مع الآباء الكهنة لتنظيم شئون الخدمة خلال الفترة المقبلة.
كما التقى نيافته بخدام المطرانية، ولجنة أخوة الرب، والمجلس الإكليريكي، ومكرسات بيت البابا أثناسيوس التابع للإيبارشية.

هذا وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لاستقبال الصوم الكبير.

الأنبا باخوميوس الأنبا باخوميوس مطران البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

«أمطار متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

نهال عنبر تكشف لـ«الدستور» آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبرى

هل يعود فرجانى ساسى إلى القلعة البيضاء؟ مصدر بـ الزمالك يجيب

تستحوذ على 15% من مساحة مصر.. خريطة المحميات الطبيعية

تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب الدبلومات الفنية قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

وجيه أمين عبدالعزيز

قصور على "الرمال البيضاء"!!

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى