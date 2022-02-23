الأنبا باخوميوس يدشن كنيسة العذراء والبابا كيرلس بمديرية التحرير

دشن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بمركز بدر مديرية التحرير.

وتزينت الكنيسة منذ الصباح الباكر استعدادًا لصلوات التدشين، حيث تم تدشين أربع مذابح وأيقونات حضن الآب بالهياكل الأربعة، وأيقونات الكنيسة ومعموديتها وأواني الخدمة.

والمذابح الأربعة هي: المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح البحري على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة، والقبلي على اسم الشهيد مرقوريوس أبي سيفين والشهيدة مارينا.

والمذبح الرابع وهو الكائن في الطابق الثاني على اسم القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان.

كما تم عقب القداس، افتتاح قاعة اليوبيل الذهبي ومسرح بالدور الأول بالكنيسة، لخدمة أنشطة الكنيسة المختلفة، وذلك في مناسبة احتفالات الإيبارشية باليوبيل الذهبي لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا لها.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، والأنبا هيرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرق الإسكندرية.

وعلى صعيد آخر زار نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والنائب البابوي لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة إيبارشية أبنوب، حيث عقد أولًا اجتماعًا لمجمع كهنة إيبارشية أبنوب، وذلك بمركز خدمات الكاروز بمدينة أسيوط الجديدة. بدأ الاجتماع بالقداس الإلهي، أعقبه جلسة مع الآباء الكهنة لتنظيم شئون الخدمة خلال الفترة المقبلة.

كما التقى نيافته بخدام المطرانية، ولجنة أخوة الرب، والمجلس الإكليريكي، ومكرسات بيت البابا أثناسيوس التابع للإيبارشية.

هذا وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لاستقبال الصوم الكبير.