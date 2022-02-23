الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صناعة النواب»: المشروعات القومية ساهمت في تراجع معدلات البطالة بنسبة 7.4%

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات محمد معيط وزير المالية بشأن  تراجع معدلات البطالة إلى 7.4%  بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة، قائلا: المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة  المصرية خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير  توفير وخلق  العديد من فرص العمل للشباب.

وأضاف أبو زيد، في بيان له اليوم، أن تراجع معدلات البطالة جاء نتيجة الجهود المبذولة  من خلال عمليات الإصلاح الاقتصادي، وإقامة مشروعات استراتيجية كبري، لافتا  أن معدلات البطالة ستنخفض كلما زادت المشروعات القومية الإنتاجية الكبرى التي تحتوي على عمالة كبيرة.
 
وتابع أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب: المشروعات القومية أدت إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد، لافتا إلى أن أهم ما يميز المشروعات القومية التي يتم افتتاحها خلال الفترة الراهنة هو أن أثرها الاقتصادي سريع، وقدرتها على استيعاب عدد كبير من العمالة، وبالتالي انخفاض معدلات البطالة.

وأكد أبو زيد، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين مستوى معيشة المواطن، مضيفا أن المشروعات قومية تُساهم بشكل مباشر في تغيير مستوى معيشة المواطن، حيث ينشأ داخل كل محافظة بها مجمع صناعي، الأمر الذي يوفر فرص عمل وبالتالي خفض معدل البطالة.

وتابع أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أبو زيد:  وجود مصانع جديدة في محافظات الصعيد والريف، ساعد بشكل كبير في خلق فرص عمل للشباب في تلك المحافظات، بجانب المشروعات القومية الضخمة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير المالية في وقت سابق، أن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9% وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا، كما تراجعت البطالة إلى 7.4% بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة التى تُجسِّد مسيرة البناء والتعمير، فى «الجمهورية الجديدة» التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتوفير حياة كريمة، تلبى طموحات المواطنين.

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