الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 طلاب بالفيوم يخترعون جهازا ينور «اللمبة» دون سلك (فيديو)

3 طلاب بالفيوم يخترعون
3 طلاب بالفيوم يخترعون جهاز ينور اللمبة من غير كهرباء ولا س

ابتكر 3 طلاب في المرحلة الإعدادية بمعهد المستقبل العالي للهندسة في الفيوم وهم “ أحمد رجب، ومحمد سيد، ومريم أشرف”، جهازا يخرج كهرباء بقدرة 9 فولت ويعمل على إنارة اللمبة دون سلك.

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وقال أحمد رجب، أحد الطلبة، في حديثهم لـ"الدستور" إنه شارك اثنين من زملائه في المرحلة الإعدادية بالمعهد، في عمل هذا الاختراع، مضيفا: “خطرت في ذهننا الفكرة من خلال دراستنا ظاهرة الحس الكهرومغناطيسي، فالجهاز عبارة عن بطارية ومفتاح وترانسستور وملف ثانوى وملف ابتدائي وكرة مغلفة بورق سلوفان”.

وتابع: “البداية مستوحاة من نظرية العالم نيكولاتيساه عالم مشهور في القرن ال 19، ورغبته في أن تتوفر الطاقة لعامة الشعب في ذلك الوقت، وأن الطاقة تكاليفها عالية ولم تصل للجميع، بناءً على هذه النظرية قمنا بأخذ بعض البدايات منها وتنفيذ فكرتنا وعملنا اختراع جهاز بالحس الكهرومغناطيسي”.

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واستكمل الطالب محمد سيد سليمان، الحديث قائلاً:"فكرة العمل اشتغلنا على الحس الكهرومغناطيسي، الجهاز بيثير الاليكترونيات الموجودة داخل اللمبة، فبنوفر كهرباء"، مشيراً إلى أنهم سوف يقومون بتطوير الابتكار فى الحالى ليتمكن من إنارة وتشغيل منزل بالكامل بجميع محتوياته بهذا الجهاز الصغير بعد تدعيمه ببطاريات ويأتى هذا الأمر فى إطار التطور الطبيعى التى تأمله القيادة السياسية وتقديم كل ما هو جديد لخدمة الوطن.

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وفي ذات السياق قال دكتور محمد عبد المنعم مدرس الفيزياء بالمعهد، إن الطلبة تحدثت معه عن فكرة الاختراع، واستخدام الحس الكهرومغناطيسي في إضاءة الأجهزة، مضيفا: “الفكرة بسيطة استخدموا تيار مستمر البطارية ومحول تم تحويله لتيار متردد وملفين وعملوا مجال كهرومغناطيسي ينور اللمبة واستخدام الحس الكهرومغناطيسي في إضاءة الأجهزة من غير كهرباء ولا سلك”.

 

3 طلاب بالفيوم يخترعون جهاز ينور اللمبة من غير كهرباء

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وائل لطفي

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