جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

قال بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل، واختراق طائرة مسيرة للمجال الجوي.

وأكد جانتس أن إسرائيل لديها حلول للتحديات، وكذلك خطط لمواجهة التهديدات الأمنية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأضاف: "اقترح على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، عدم إجراء حسابات ومعادلات مع إسرائيل، لأن الحساب قد يطول نصر الله، ولبنان، ومواطنيها المحيطين به، وسيكون ثمنًا غاليًا".

واخترقت طائرة دون طيار، الجمعة الماضية، المجال الجوي لإسرائيل، تحديدًا فوق منطقة الجليل الأعلى، قادمة من لبنان، بينما فشلت تل أبيب في التصدي لها.