الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يعتمد 16 مشروعًا لتنمية وتطوير مركز ادكو

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

اعتمد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة لوحات وتقارير المرحله الأولى من التصميمات لعدد 16 مشروع مقترح تنفيذها بمركز ومدينة ادكو خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة داخل جميع مدن وقرى المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم، إعاده تأهيل شارع المصيف، وانشاء خط مياه 1.2 كم لمنطقه بئر شلبى، ورفع كفاءة محطه ضخ ادكو

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم إنشاء سوق محلى لتجارة الأسماك والخضروات والفواكه ، وامداد النقاط المنخفضة فى مناطق الدراسة في شبكة الصرف ( كوم العابدين - بئر شلبى - القطاع الخامس - حابوسه) ،وانشاء حديقه عامه جديده،و انشاء خطوط لاعاده تدوير المخلفات البلاستيك ،وصيانة مبنى الورش الحرفية بمدرسة ادكو الصناعيه بنين، كما تم تجديد محطة رفع مركز الشرطة. 

محافظة السلام الصرف الصحي بلاستيك محافظ البحيرة صلاح مؤسسة

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وائل لطفي

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