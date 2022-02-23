ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية قبل بيعها بالدقهلية والمنيا

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهما الإجرامى في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام)، ومديريتى أمن (الدقهلية – المنيا) أسفرت الجهود عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وبحوزته (4 فرد خرطوش - عدد من الطلقات – كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حال تواجده بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزته (10 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع والأحجام – 18 خزينة طبنجة مختلفة الأشكال - عدد من الطلقات المختلفة – أدوات الأجزاء والتصنيع – هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.