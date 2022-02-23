المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة حيازة مخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح نارى دون ترخيص، بدائرة مركز بلبيس.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.



تعود أحداث القضية رقم 25698 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد قيام الأجهزة الأمنية بناء على تحريات سرية وإذن من النيابة العامة، بضبط "محمد م م" 24 عاما عامل ومقيم قرية بنى عليم مقيم دائرة مركز بلبيس وبحوزته مخدر الحشيش، بقصد الاتجار وسلاح ناري فرد خرطوش و3 طلقات من ذخائر نارية بدون ترخيص.



وعقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.