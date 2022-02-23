الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولات ميدانية لفريق «حياة كريمة» بأسوان

جولات ميدانية لفريق
جولات ميدانية لفريق حياة كريمة

 

أجرى فريق لجنة حياة كريمة التنسيق والتعاون مع وفد منظمة برنامج الأغذية العالمى للبدء فى تركيب الشاشات التليفزيونية الذكية بالمجالس المحلية لقرى الرمادى قبلى، ووادى الصعايدة، ووادى عبادى، بجانب قرية الطوناب بمركز ومدينة إدفو. 

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جولات ميدانية لفريق حياة كريمة

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة المتواصلة وتقديم أوجه الدعم والمساندة لرفع مستويات الأداء ودعم الجهود المبذولة بمختلف الأنشطة والفعاليات والمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة).

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جولات ميدانية لفريق حياة كريمة

وأكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس لجنة حياة كريمة، أن ذلك يأتى فى إطار البرنامج التدريبى لبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى من أجل تأهيل العاملين بالوحدات المحلية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم للتعامل مع برامج وتطبيقات منظومة التحول الرقمى مما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين. 

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جولات ميدانية لفريق حياة كريمة

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأن فريق لجنة حياة كريمة واصل جولاته الميدانية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ومنها مشروع إنشاء المجمع الزراعى ومجمع الخدمات بقرى الطوناب ووادى عبادى بمركز إدفو،بالإضافة إلى قرية الكفور بمركز كوم أمبو.

وشدد فريق لجنة حياة كريمة على تكثيف الجهود من أجل الإنتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة. 

وفى نفس السياق أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان تم إستكمال الدورات التدريبية للتمكين الاقتصادى للمرأة والأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) من خلال  عقد 10 دورات تدريبية ، بالإضافة إلى 3 جلسات توعية استهدفت 400 فتاة وسيدة داخل 10 وحدات قروية بمركز نصر النوبة.

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جولات ميدانية لفريق حياة كريمة

وأشارت إلى أنه تم رفع الوعى وتسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة ومنها ريادة الأعمال والشمول المالى، بالإضافة إلى زواج القاصرات، وختان الإناث، والتربية الإيجابية للأبناء، علاوة على الصحة الإنجابية للمرأة. 

أسوان مشروعات فعاليات محافظ أسوان أنشطة وفعاليات حياة كريمه

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وائل لطفي

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