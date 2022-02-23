«االصحة»: 9 فيتامينات ومعادن تساعد في بناء عظام سليمة وصحية للأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفيتامينات التى تساعد في بناء عظام سليمة وصحية للأطفال، ومنها فيتامين أ، فيتامين ب، فيتامين ج، فيتامين د، والزنك، والكالسيوم، الحديد، اليود، وحمض الفوليك.

وقالت فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن فيتامين أ متوفر فى الخضروات الورقية والجزر والقرع والكبدة ومنتجات الألبان، أما فيتامين ب متوفر فى اللحوم الحمراء والكبدة ومنتجات الألبان والبقوليات، كما يتوفر فيتامين ج فى الفواكة مثل "الجوافة والبرتقال والخضروات" والخضروات مثل "الفلفل الرومى والبطاطا".

وأشارت إلى أن فيتامين د متوفر فى منتجات الألبان والأسماك المختلفة مثل التونة والسلمون، أما الزنك متوفر فى البقوليات واللحوم الحمراء والمكسرات والبيض، كما يتوفر الكالسيوم فى منتجات الألبان ومنتجاتها والمكسرات والسمسم والخضروات مثل البامية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الحديد متوفر فى اللحوم الحمراء والبقوليات والبيض والخضروات الورقية الداكنة مثل الملوخية والسبانخ، أما اليود متوفر فى المأكولات البحرية مثل الأسماك والطحالب البحرية ومنتجات الألبان وملح الطعام المدعوم باليود، فين حين أن حمض الفوليك متوفر فى البقوليات واللحوم الحمراء.

ونصحت بالابتعاد عن المشروبات الغازية والشاى والقهوة، لافته إلى ضرورة تعرض الطفل من ١٠ إلى ١٥ دقيقه فى الشمس يساعد على تكوين عظام صحية ويمنع لين العظام وتشوهات العظام لدى الأطفال.

وفى سياق أخر، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأطعمة المهمة للأطفال، والتى تشمل؛ أطعمة البناء، والوقاية، والطاقة التي يجب أن يتناولها طفلك لتساعده في النمو الحركي والمعرفي على نحو سليم.

وأوضحت أن أطعمة البناء تشمل؛ البروتين الحيوانى "اللحوم – منتجات الألبان – الدواجن" والبروتين النباتى "البقوليات – الخضروات الورقية".

وأشارت إلى أن أطعمة الطاقة تشمل؛ النشويات المركبة "خبز الحبة الكاملة – البليلة – الأرز – الشوفان" والدهون الصحية "المكسرات – زيت الزيتون – الزيت الحار".

وقالت إن أطعمة الوقاية تشمل؛ الخضروات والفاكهة بكل أنواعها، حيث يجب على الطفل أن يتناول 5 أصناف بـ 5 ألوان يومياً.

كما نصحت بضرورة تناول المياه باستمرار على مدار اليوم، لافتة إلى أن الغذاء الصحى يضمن للطفل نمو حركة ونمو معرفى.