الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«االصحة»: 9 فيتامينات ومعادن تساعد في بناء عظام سليمة وصحية للأطفال

بناء عظام سليمة وصحية
بناء عظام سليمة وصحية للأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفيتامينات التى تساعد في بناء عظام سليمة وصحية للأطفال، ومنها فيتامين أ، فيتامين ب، فيتامين ج، فيتامين د، والزنك، والكالسيوم، الحديد، اليود، وحمض الفوليك.
وقالت فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن فيتامين أ متوفر فى الخضروات الورقية والجزر والقرع والكبدة ومنتجات الألبان، أما فيتامين ب متوفر فى اللحوم الحمراء والكبدة ومنتجات الألبان والبقوليات، كما يتوفر فيتامين ج فى الفواكة مثل "الجوافة والبرتقال والخضروات" والخضروات مثل "الفلفل الرومى والبطاطا".
وأشارت إلى أن فيتامين د متوفر فى منتجات الألبان والأسماك المختلفة مثل التونة والسلمون، أما الزنك متوفر فى البقوليات واللحوم الحمراء والمكسرات والبيض، كما يتوفر الكالسيوم فى منتجات الألبان ومنتجاتها والمكسرات والسمسم والخضروات مثل البامية.
وقالت وزارة الصحة والسكان  إن الحديد متوفر فى اللحوم الحمراء والبقوليات والبيض والخضروات الورقية الداكنة مثل الملوخية والسبانخ، أما اليود متوفر فى المأكولات البحرية مثل الأسماك والطحالب البحرية ومنتجات الألبان وملح الطعام المدعوم باليود، فين حين أن حمض الفوليك متوفر فى البقوليات واللحوم الحمراء.
ونصحت بالابتعاد عن المشروبات الغازية والشاى والقهوة، لافته إلى ضرورة تعرض الطفل من ١٠ إلى ١٥ دقيقه فى الشمس يساعد على تكوين عظام صحية ويمنع لين العظام وتشوهات العظام لدى الأطفال. 

وفى سياق أخر، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأطعمة المهمة للأطفال، والتى تشمل؛ أطعمة البناء، والوقاية، والطاقة التي يجب أن يتناولها طفلك لتساعده في النمو الحركي والمعرفي على نحو سليم.

وأوضحت أن أطعمة البناء تشمل؛ البروتين الحيوانى "اللحوم – منتجات الألبان – الدواجن" والبروتين النباتى "البقوليات – الخضروات الورقية".

وأشارت إلى أن أطعمة الطاقة تشمل؛ النشويات المركبة "خبز الحبة الكاملة – البليلة – الأرز – الشوفان" والدهون الصحية "المكسرات – زيت الزيتون – الزيت الحار".

وقالت إن أطعمة الوقاية تشمل؛ الخضروات والفاكهة بكل أنواعها، حيث يجب على الطفل أن يتناول 5 أصناف بـ 5 ألوان يومياً.

كما نصحت بضرورة تناول المياه باستمرار على مدار اليوم، لافتة إلى أن الغذاء الصحى يضمن للطفل نمو حركة ونمو معرفى.

FB_IMG_1645606096835
FB_IMG_1645606096835
الصحة الفيتامينات عظام سليمة فيتامين أ فيتامين ب الكالسيوم الزنك الحديد اليود الخضروات الورقية البقوليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

وزير التعليم يتيح الرد على تساؤلات المناهج والثانوية العامّة بقناة «مدرستنا»

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-2-2022

الفريق أسامة عسكر يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرًا ويشارك الطلاب أنشطتهم الصباحية (صور)

هل تلوثت مياه الشرب والزراعة بعد «عكارة النيل»؟.. الحكومة تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟