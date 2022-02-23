استئناف رغدة شلهوب على حكم تغريمها في سب حلا شيحة ومعز مسعود

تعقد محكمة مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، جلسة لنظر الاستئناف المقدم من المذيعة رغدة شلهوب على الحكم الصادر وتغريمها مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه في سب وقذف الزوجين حلا شيحة ومعز مسعود، كما غرمت المحكمة الناقد الفني طارق الشناوى بسبب الإدلاء بتصريحات اعتبرها الزوجين حلا ومعز سب وقذف في حقهما، وكانت تلك التصريحات أذيعت في برنامج على قناة فضائية تقدمه رغدة شلهوب.

وكانت قد قررت محكمة مستأنف أكتوبر، تأجيل نظر استئناف رغدة شلهوب على تغريمها لسب معز مسعود وحلا شيحة، لجلسة اليوم، لعدم ضم المستندات.

وتقدم محامي المذيعة رغدة شلهوب، باستئناف على الحكم ضد موكلته من محكمة جنح ثالث أكتوبر التي أصدرت حكمها في القضية رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر، بمعاقبة الناقد الفني طارق الشناوي، ومذيعة برنامج نص الكلام رغدة شلهوب، بغرامة مالية 15 ألف جنيه لمعز مسعود وحلا شيحة، بتهمة سبهما وقذفهما لمعز مسعود.

وحددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة 9 فبراير الماضي، لنظر الاستئناف المقدم من المحامي هيثم عباس، بصفته وكيلا عن المذيعة راغدة شلهوب، وذلك على الحكم الصادر بتغريمها من محكمة الجنح في واقعة اتهامها بسب وقذف حلا شيحه ومعز مسعود.