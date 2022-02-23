الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحزب الموريتانى الحاكم يتهم المعارضة بالغموض والمغالطات

موريتانيا
موريتانيا

اتهم الحزب الموريتاني الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، أحزاب المعارضة بانتهاج الغموض والمغالطات.
جاء ذلك، في بيان للحزب ردا على اتهامات المعارضة للموالاة بالمماطلة في إطلاق الحوار المرتقب، ذكر خلاله: أن الجميع يدرك أننا أصحاب مبادرة تنظيم التشاور الوطني الشامل، وقد أصر حزبنا على إشراك جميع الأحزاب، في حين أن البعض -حينها- كانت لديه نية بتجاوز البعض الآخر، ونحن من رفض ذلك، واليوم يتكرر نفس السيناريو، وهو ما نسعى أيضا لرفضه، حرصا منا على عدم إقصاء أي طرف” على حد قوله.


وأكد الحزب الموريتاني الحاكم جديته في التشاور في أسرع وقت ممكن وأنه يسعى لتشاور تشارك فيه كل الأطياف السياسية الوطنية في إطار تشاور لا يستثني أحدا، وأنه لا زال يبذل كل الجهود من أجل ذلك.


واتهم الحزب الحاكم، أحزاب المعارضة بالغموض وانتهاج المغالطات وقلب الحقائق، مؤكدا تشبثه بالنتائج الكبيرة التي تحققت منذ سنتين لصالح الشعب الموريتاني على كافة الأصعدة، رغم الظروف التي واكبت انتشار الوباء.


وأشاد الحزب بالجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ برامج ومشاريع متعددة للتخفيف من آثار الغلاء ونقص الأمطار، ودخول البلاد مرحلة حاسمة من تاريخها، قوامها التنمية وإنصاف الفئات المهمشة، والحصول على نتائج هامة في سبيل استرجاع أموال الشعب، والمكانة الكبيرة التي أصبحت موريتانيا تتمتع بها في المنطقة والعالم.

 و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن أن المراكز الصحية في البلاد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 حالة شفاء وتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في إيجازها اليومي بشأن الحالة الوبائية في البلاد، أنها لم تسجل اليوم أي حالة وفاة.

وبينت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية أنها توصلت بهذه الحصيلة (1872 منها عبر فحص منها 199 عبر الحمض النووي PCR، و1673 عبر الفحص السريع TDR).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الموريتانية، عن أنها قامت بتطعيم أكثر من مليون ونصف المليون موريتاني ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ إطلاق حملات التطعيم في البلاد مطلع العام الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن مليونًا و364 ألفًا و314 موريتانيًا تلقى التطعيم، وأن 162 ألفًا و443 ممن هم دون الـ (18) عامًا تلقوا التطعيم، وأن نسبة المطعمين في موريتانيا بلغت 45.57%.

وقررت وزارة الصحة مؤخرًا مراجعة شاملة للخطة الوطنية للتطعيم تطبيقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية. 

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وائل لطفي

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