دعوة بريطانية لزيارة مصر: ملاذ مشمس للمسافرين

دعا عملاق شركات الترفيه البريطانية “ويتش”، إلى زيارة مصر وتحديدا في شهر مارس، معتبرة مصر وجهة سياحة مشمسة في شهر مارس وملاذ مشمس للمسافرين البريطانيين.

وقالت الشركة إن مصر تتمتع بطقس جيد جدا في شهر مارس، حيث يكون متوسط ​​درجة الحرارة القصوى: 29 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن القاهرة موطن أهرامات الجيزة العظيمة، ويجب زيارتها كأول معلم في مصر.

كما دعت أيضا إلى زيارة مدينة الغردقة الساحلية، حيث الشواطئ الحالمة والغوص سكوبا، وتحديدا منطقة السقالة وهو المكان الذي ستجد فيه معظم مدارس الغوص، بينما في البلدة القديمة، يمكنك زيارة المقاهي والأسواق المصرية التقليدية.

ويمكن للبريطانيين الذين تم تطعيمهم بالكامل دخول مصر دون الحاجة إلى الاختبار أو الحجر الصحي - ما عليك سوى ملء نموذج البيان الصحي، إذا لم يتم تطعيمك بالكامل، فستحتاج إما إلى نتيجة سلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أو نتيجة اختبار مستضد سريع قبل المغادرة.

جزيرة كريت

وودعت الشركة أيضا إلى زيارة جزيرة كريت، حيث تكون متوسط ​​درجة الحرارة القصوى: 16 درجة مئوية يمكن الاستمتاع بمزيج فريد من المعالم التاريخية ومناطق الجمال الطبيعي والشواطئ الخلابة في شهر مارس في درجات حرارة مريحة - وبدون الازدحام في موسم الذروة.

كما يمكنك توقع ست ساعات من سطوع الشمس يوميًا ، مع توقع هطول أمطار في ثمانية أيام فقط من الشهر وبشكل عام تكون منطقة سيسي أكثر برودة قليلاً عند 14 درجة مئوية.

وعاصمة جزيرة كريت، هيراكليون مليئة بالهندسة المعمارية التاريخية، ولكن لا تطل على ميناء مدينة خانيا الصاخب، والتي تتميز بالتأثيرات الفينيسية والمصرية والعثمانية ويعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر.

ويمكن للبريطانيين الملقحين بالكامل دخول اليونان دون الحاجة إلى الاختبار، ما عليك سوى إكمال نموذج تحديد موقع الركاب وإظهار دليل على التطعيم. إذا لم يتم تطعيمك بالكامل ، فستكون متطلبات الدخول أكثر تعقيدًا بعض الشيء وقد تحتاج إلى اختبار أو إظهار دليل على الشفاء الأخير بدلاً من التطعيم الكامل.