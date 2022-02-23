ساموزين يوجه رسالة لحبيبته فى أحدث أغنياته «بسيطة» (فيديو)

طرح النجم ساموزين أغنيته الجديدة "بسيطة" عبر قناة شركة إيرث برودكشن على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تعد أول تعاون بين ساموزين والمنتجة سارة الطباخ، وهو التعاون الذي أعلن عنه ساموزين منذ فترة وظهرا بعده في عدة مناسبات ولقاءات، ولكن لم يكشفا عن تفاصيل هذا التعاون ليكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

أغنية «بسيطة» من كلمات حسام طنطاوي، والحان معتز أمين، وتوزيع وميكس وماستر چيزو، جيتار باسم سعيد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس.

وتقول كلمات الأغنية : «حبيبي يا ريت تطمنى بأى كلام.. لا بعرف خوف ولا استسلام.. معاك هفضل لحد ماتبقى مطمن.. فى حضنى تحكى وتفضفض وتوصف ليا فى الأحلام.. حبيبى ياريت تفهمنى جرالك إيه.. قالقنى عليك وقلقان ليه.. نعيش اللحظة بس وسيبنا من بكرة.. وبكرة أكيد هييجى ونعرف منه شايل إيه .. بسيطة لو نبسطها.. صعبة لو نصعبها.. حبيبى الدنيا مش عايزة نحسبها كتير».

ومن جهة أخرى، يسعى ساموزين، للانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة لألبومه الجديد، الذى يضم العديد من الألوان والإيمان ويطرح أغنيات الألبوم على طريقة السينجل خلال الفترة القليلة المقبلة.



