الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ساموزين يوجه رسالة لحبيبته فى أحدث أغنياته «بسيطة» (فيديو)

سامو زين
سامو زين

طرح النجم ساموزين أغنيته الجديدة "بسيطة" عبر قناة شركة إيرث برودكشن على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تعد أول تعاون بين ساموزين والمنتجة سارة الطباخ، وهو التعاون الذي أعلن عنه ساموزين منذ فترة وظهرا بعده في عدة مناسبات ولقاءات، ولكن لم يكشفا عن تفاصيل هذا التعاون ليكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

أغنية «بسيطة» من كلمات حسام طنطاوي، والحان معتز أمين، وتوزيع وميكس وماستر چيزو، جيتار باسم سعيد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس. 

وتقول كلمات الأغنية : «حبيبي يا ريت تطمنى بأى كلام.. لا بعرف خوف ولا استسلام.. معاك هفضل لحد ماتبقى مطمن.. فى حضنى تحكى وتفضفض وتوصف ليا فى الأحلام.. حبيبى ياريت تفهمنى جرالك إيه.. قالقنى عليك وقلقان ليه.. نعيش اللحظة بس وسيبنا من بكرة.. وبكرة أكيد هييجى ونعرف منه شايل إيه .. بسيطة لو نبسطها.. صعبة لو نصعبها.. حبيبى الدنيا مش عايزة نحسبها كتير».

ومن جهة أخرى، يسعى ساموزين، للانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة لألبومه الجديد، الذى يضم العديد من الألوان والإيمان ويطرح أغنيات الألبوم على طريقة السينجل خلال الفترة القليلة المقبلة.


 

 

ساموزين أحدث اغنيات ساموزين اغنية بسيطة ساموزين يطرح بسيطة سارة الطباخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تخوفات بريطانية من هجوم روسى سيبرانى ردا على العقوبات

صحيفة هندية تحتفى بزيارة هينا خان لمصر

وول ستريت: انخفاض الأسهم الأمريكية بعد عقوبات بايدن على روسيا

انخفاض العملات المشفرة بالتزامن مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟