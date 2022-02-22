باحثة: زيارة الرئيس السيسي للكويت تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الكويت، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة السيد الرئيس تأتى في اطار خصوصية العلاقات المصرية ـ الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط اخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

وقد بحث سيادته مع شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



في هذا السياق، أكدت منى قشطة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه هذه الزيارة تأتي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والتنموية، في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وعمقها، وما يجمع الدولتين من روابط أخوية وتاريخية تعود جذورها إلى تسعينيات القرن المنصرم، إلى جانب علاقات تعاون متبادل على كافة الأصعدة، على رأسها العلاقات الاقتصادية التي توطدت في عهد الرئيس السيسي.

وأضافت في تصريحات لـ«الدستور»، أنه قد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4 مليارات دولار، كما تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، فضلاً عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للكويت مسجلة 274 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 229.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%؛ كما بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 1.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشددت الباحثة علي أن زيارة الرئيس السيسي للكويت تعد استكمالًا لمسيرة الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تمثل رصيدًا للمنطقة العربية، وتنطلق من وعي قادة البلدين للتحديات الجمة التي تحيط بالمنطقة العربية وحرصهما على التنسيق والتعاون للتصدي للمخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي، خصوصاً أن توقيت الزيارة يتزامن مع تعرض الخليج مؤخراً لتهديدات كبرى ومحاولات لاستهداف أمنه واستقراره.