محلل سعودي: يوم التأسيس يُعد ذكرى وطنية وفخر للمملكة

تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم، لأول مرة في تاريخها، بما أطلقت عليه "يوم التأسيس"، نسبة إلى إعلان الإمام محمد بن سعود تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.

وذلك لأنه يعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، بحسب نص الأمر الملكي.

ويوافق اليوم الوطني 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في عام 1932، أي قبل نحو تسعة عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو ثلاثة عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902.

ويرصد الدستور في التقرير التالي تفاصيل يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية والفرق بينه وبين العيد الوطني.



أعرب المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي، عن سعادته عن الاحتفال بالمملكة العربية السعودية بيوم التأسيس في 22 فبراير لتخليد اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام (1139هـ / 1727م) ترسيخا لتاريخ مُمتد منذ ثلاثة قرون.

وأشار عاتي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أنه في يوم التأسيس يُعد ذكرى وطنية وفخر للمملكة العربية السعودية يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لثلاثة قرون.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تُعتبر دولة ممتدة عبر تاريخها منذ قيامها للمرة الأولى قبل ثلاثة قرون، إذ لم يفصل بين الدولتين الأولى والثانية سوى 7 سنوات، فيما قامت المملكة العربية السعودية بعد 10 سنوات فقط من الدولة السعودية الثانية، وهو ما يؤكد على امتداد الدولة ووضوح المبادئ الراسخة التي قامت عليها.

وتابع: «أرادت المملكة العربية السعودية من خلال يوم التأسيس أن تؤكد أنها ليست دولة طارئة على التاريخ ولا على الجغرافيا، فهي الأساس الذي تشكلت من خلاله وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث بعد أن عانت لعقود من ويلات الفرقة والشقاق والنزاعات».

وأضاف أن كل أمة من الأمم يحق لها أن تفخر بتاريخها وتحتفي به وتعيد التذكير فيه، وإعلان المملكة العربية السعودية عن ذكرى "يوم التأسيس" لا ينفصل عن هذا النهج الذي يسعى لتأصيل امتدادات الدولة السعودية الضاربة في جذور التاريخ.

الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس



وأكد عاتي أنه بكل تأكيد يوم التأسيس لن يكون بديلا لليوم الوطني الذي يحتفل به في 23 سبتمبر وهو ذكرى يوم توحيد المملكة العربية السعودية ام يوم التأسيس فهو يوم تأسيس الدولة السعودية قبل 300 عام.