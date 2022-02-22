البابا تواضروس الثاني يستقبل مستشار الرئيس الفرنسي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم تشارلز برسوناز مستشار الرئيس الفرنسي في مجال التعليم وحفظ التراث في الشرق الأوسط و الوفد المرافق له.

ودار الحوار أثناء اللقاء حول المدارس وكيفية تدعيم دورها في تنشئة الإنسان وتعليم اللغات وحفظ التراث بكافة أنواعه.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبرفقته وفد من أساتذة الأكاديمية.

تأتي هذه الزيارة في ذكرى زيارة قداسة البابا لمقر الأكاديمية بالإسكندرية عام ٢٠٢٠ ، ودار الحوار خلال اللقاء حول إنجازات الأكاديمية وأهمية التعليم، حيث يعد ملف التعليم وملف الصحة من أهم الملفات التي تسهم في تقدم المجتمعات ونهضتها.

واختتم قداسة البابا اللقاء قائلًا: "التعليم متعة للإنسان، ويجب على كل إنسان أن يهتم بالتعليم لتنمية ذاته ووطنه".

وكانت قد أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، التطبيق الإلكتروني الرسمي لها على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَي "Android" و"IOS".

وكان قد ألقى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج العظة الأسبوعية.

وجاءت العظة من إنجيل القداس الذي يوافق الأحد الثاني من شهر أمشير والذي قُرِّر لهذا العام أن تُقرأ فيه قراءات الأحد الثالث منه، والوارد فصل إنجيله في الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا.

وتناول نيافته وصية هامة يقدمها لنا المسيح في فصل الإنجيل وهو العمل لأجل الطعام الباقي (المجد الأبدي) لا الطعام البائد (المكاسب المادية والمجد الأرضي).

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.