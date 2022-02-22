الحرية المصري يفتتح أمانة البدرشين بالجيزة

افتتح حزب الحرية المصري، أمس، مقره بأمانة البدرشين.

يأتي هذا في إطار استكمال الحزب لخطته الموضوعة من أجل الانتشار بجميع المحافظات لخدمة المواطنين والسعي في حل مشكلاتهم.

جاء هذا بحضور قيادات الحزب النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، والدكتورة النائبة أمل سلامة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتورة النائبة جيهان البيومي أمينة المرأة، والدكتورة دينا هلالي، أمين العمل الجماهيري بالحزب، و عضو مجلس الشيوخ، والنائب يوسف خطاب، أمين عام محافظة الجيزة، واللواء عبدالرحمن راشد مساعد وزير الداخلية الأسبق أمين عام محافظة القليوبية.

ورحب النائب احمد مهنى، نائب رئيس الحزب والامين العام، بالسادة الحضور كما نقل تحيات رئيس الحزب المهندس ممدوح محمد محمود، والذى كان يتمنى تواجده في هذا اليوم ولكن الظروف الطارئة حالت بينه وبين الحضور، مقدما التحية والتقدير لأمانة محافظة الجيزة على الانجازات المشرفة للحزب برئاسة النائب يوسف خطاب، معربا عن سعادته لافتتاح مقر الحزب في هذه المدينة صاحبت الجذور التاريخية العريقة، كما قدم الشكر لجيش مصر العظيم والشرطة المصرية التي تحافظ علي الجبهة الداخلية وأمن وسلامة المواطنين.

وأكد نائب رئيس الحزب، على استقرار الحزب وكذلك على دعم الحزب للدولة المصرية والقيادة السياسية التى تعمل بكد من أجل استقرار البلاد وفتح آفاق كبيرة للاستثمار والتنمية وفرص العمل والذى يتضح جليا بافتتاح مشروعات جديدة يوميا مما يجعل الدولة المصرية فى مصاف الدول الكبرى وهى تستحق منا ذلك، موجها التحية والتقدير والدعم للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيما قام الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، بعرض خطة عمل الحزب منذ البداية وحتي هذه اللحظة، مؤكدا أن البدرشين تضم كبار العائلات العريقة، مؤكدا أن الحزب يقف في ظهر الدولة المصرية مقدما كل التحية والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشادت الدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، بالحفل واعربت عن سعادتها لوجودها في مدينة البدرشين العريقة التي تضم معالم تاريخية مثل هرم سقارة وأثار ابوصير وكذلك مدينة منف القديمة، وميت رهينة حاليا.

وأكدت النائبة، على دعم كل قيادات الحزب أمانة البدرشين وتذليل كل العقبات للأهالي والعمل على خدمتهم هذه الرسالة الثابتة والراسخة للحزب.

من جانبها أعربت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب عن دعمها لأمانة المحافظة وأمانة المرأة بالبدرشين ووجهت التحية للاستاذ محمد لبنة أمين البدرشين مؤكدة علي استعدادها الكامل لتقديم كافة الخدمات وتذليل العقبات أمام الأهالى.

فيما قالت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، وامينة العمل الجماهيرى، عن استعدادها لدعم أمانة البدرشين والعمل كأمانة عمل جماهيري جنبا إلى جنب مع أمانة محافظة الجيزة والتعاون معها، معربة عن سعادتها لحضورها حفل افتتاح مقر أمانة هذه المدينة الباسلة صاحبت الحضارة العريقة.

واختتم الكلمة النائب يوسف خطاب، أمين عام المحافظة، مرحبا بالسادة الحضور، مؤكدا اننا نعمل كفريق وأسرة واحدة يسودها الحب والتعاون مؤكدا أن أمانة المحافظة ستشهد خلال الايام القادمة افتتاح عددا من المقرات.

وشدد أمين عام المحافظة علي دعم امانة البدرشين وكافة امانة المحافظة وأن امانة المحافظة تبذل جهدا كبيرا لحل مشكلات المواطنين بالجيزة وتقديم صورة مشرفة تليق بحزب الحرية المصري وذلك لأن الحرية مسئولية.