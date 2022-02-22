تجديد حبس شاب بتهمة قتل صديقته فى منطقة التجمع الأول

جدد المستشار محمد حسن، رئيس محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل صديقته فى منطقة التجمع الأول.

البداية كانت بتعارف المتهم بالمجنى عليها عبر فيس بوك، حيث تبادلا المحادثات بينهما وتطورت العلاقة وتعرف كل شخص عن حياة الآخر وأرسلت له المجني عليها صورًا شخصية لها عبر "الإنترنت"، وأخبرها صديقها بأنه يعيش ويعمل في مدينة الغردقة وكانت الطبيبة تعيش بمفردها في شقتها بمنطقة التجمع الأول وطلبت من صديقها مقابلتها في الشقة.

وفى يوم الحادث نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها داخل شقتها، بسبب تهديدها بصور فاضحة أرسلتها له عبر "الإنترنت" أثناء تبادل الحديث بينهما على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وابتزها بتلك الصور، تطورت المشادة الكلامية بين المتهم والمجني عليها إلى تشابك بالأيدي بسبب التهديد بالصور الشخصية، مما دفع المتهم للاعتداء بالضرب على المجني عليها "بلكمة في رقبتها" فقدت على أثرها الوعى وأغلق المتهم عليها باب الشقة وفر هاربًا.



لم يدرك المتهم أن الضربة التى وجهها لصديقته كانت "قاتلة"، وظن أنها ستفيق بعد ذلك، لكنها لم ترد على اتصالات أسرتها مما زرع الخوف بداخل والدها الذى أسرع إلى شقتها في التجمع، وطرق باب الشقة فلم تفتح له، مما جعله يكسر باب الشقة ليجد ابنته جثة هامدة ملقاة على الأرض واتصل والدها بالشرطة.



انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبفحص هاتف المجني عليها تم العثور على رقم محمول اتصل بها قبل الحادث، وتبين أنه صديقها وألقي القبض عليه وإحالته للنيابة.