عبدالغفار يبحث مع سفير ماليزيا التعاون فى القطاع الصحى

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، سفير دولة ماليزيا لدى مصر "زماني إسماعيل"، والوفد المرافق له، وذلك بديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون بين مصر وماليزيا في التصدي لجائحة فيروس كورونا، من خلال توفير لقاحات فيروس كورونا، وإجراءات الاعتراف المتبادل بين الدولتين بالشهادات المعتمدة للقاحات فيروس كورونا، بما يضمن تيسير حركة التنقل الآمن بين مواطني الدولتين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الجانبين أكدا أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين في استراتيجيات التصدي للجائحة، وكذلك تبادل الخبرات فيما يخص منظومة توفير اللقاحات بالدولتين والحملات الموسعة للتطعيمات والوصول لجميع الفئات المستهدفة، لحماية المواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة فرص توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات تبادل البعثات التعليمية وتنمية قدرات الكوادر البشرية، من خلال توفير البرامج والمنح الدراسية لطلاب الجامعات، بما يساهم في تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين الطلاب بكلا البلدين.

من جانبه، توجه سفير دولة ماليزيا بالشكر للحكومة المصرية، لما قدمته للمواطنين الماليزيين والطلاب المقيمين بمصر وتيسير عملية حصولهم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، معربًا عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر في مختلف المجالات.

وتقدم السفير الماليزي بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لحرصه على التعاون المثمر مع ماليزيا في مجال البعثات التعليمية، مشيرًا إلى قبول الطلاب الماليزيين في 7 جامعات مصرية، بما يقرب من 9 آلاف طالب ماليزي يتابعون تعليمهم العالي في مصر حتى الآن، معربا عن ترحيب بلاده باستقبال الطلاب المصريين للاستفادة من فرص الدراسة في ماليزيا.