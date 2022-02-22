تعاملاته 5.1 مليون جنيه.. ضبط عامل للاتجار في تحويلات المصريين بالخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عامل لاتهامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، بالمخالفة للقانون بالاشتراك مع آخر في قنا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سائق "يعمل بإحدى الدول" وعامل "موجود بدولة آخرى " وثالث، وجميعهم من مركز شرطة قوص بقنا بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك.

يقوم الأخير عقب إستلامها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الأخران “ المتواجدان حالياً خارج البلاد ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 5٫120٫000 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.