الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

عالم

برلماني روسي: موسكو مستعدة لأي عقوبات

جريدة الدستور

قال عضو مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، إن العقوبات الجديدة التي تعتزم الدول الغربية فرضها على روسيا بسبب الاعتراف بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين لن تخيف روسيا، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لأي تطور للأحداث.

وقال شيريميت في تصريحات لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "لسنا خائفين من هذه العقوبات، وروسيا مستعدة لأي تطور في الأحداث، ومن المحزن للغاية أن الدول الغربية، التي طالما تظاهرت بأنها معقل للديمقراطية، هي اليوم في الجانب الذي يدعم العدوان والإرهاب وقتل المدنيين"، على حد قوله.

وأضاف: "لا يمكن تخويفنا من العقوبات، عندما تكون صحة المواطنين وحقوقهم على المحك، فإننا نختار حياة الناس وليس الاقتصاد، ويجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أن تحذو حذونا".

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014، ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" اللذين اعترفت موسكو بكل منهما "جمهورية مستقلة".

كما أفاد بيان للقيادة الجوية للتحالف الصادر بشأن عمليات الانتشار بأن: "المقاتلات الإضافية ستعزز جاهزية الردع الجماعي والدفاعي في الوقت الذي تقوم فيه روسيا بحشد قواتها العسكرية في أوكرانيا وحولها".

ودخلت مقاتلات "إف- 15" الخدمة في القوات الجوية الأمريكية في عام 1976، فيما أعقبها الطرازات المحدثة منها "سي" و"دي" في عام 1980 تقريبًا، وقد صممت المقاتلة "إف- 15" بصفة أساسية للعمل في مسرح العمليات الأوروبية لمواجهة القوات الجوية السوفييتية، رغم أن قدراتها في التصدي وجهًا لوجه أمام المقاتلات الروسية الحديثة ظلت محل تساؤلات متكررة من جانب مسئولين عسكريين أمريكيين، على حد قول المجلة.

أما عمليات الانتشار الثانية للمقاتلات الأمريكية، فقد حدثت يوم الحادي عشر من فبراير الجاري بنشر سلاح الجو الأمريكي مقاتلات "إف- 16"، النظير الأخف وزنًا والأرخص سعرًا من المقاتلات الثقيلة "إف- 15".

الأزمة الأوكرانية لوجانسك دونيتسك موسكو برلماني روسي

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