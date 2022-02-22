الليلة.. أصالة تحيى حفلا غنائيا في السعودية برفقة رامي جمال

تحيي النجمة أصالة حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية مساء اليوم، وذلك بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي.

وانتهت أصالة أمس من بروفات الحفل على مسرح البوليفارد والذي تشارك في إحياء بمصاحبة الفنان رامي جمال، ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل ديو غنائي يجمعها برامي جمال للمرة الأولى على المسرح.

وتقدم أصالة خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنياتها المختلفة القديمة والجديدة، والتي يتفاعل معها الجمهور إضافة إلى عدد من الأغاني الخليجية.

وكانت تذاكر الحفل قد نفذت بالكامل قبل أسبوع عقب طرحها على إحدى التطبيقات الإلكترونية الخاصة بأنظمة حجز التذاكر.

على جانب آخر تستعد أصالة لإحياء حفل غنائي ضخم بالقرية العالمية في مدينة دبي بالإمارات وذلك يوم الجمعة المقبل 25 فبراير الجاري.

وطرحت النجمة السورية أصالة نصري الأيام الماضية أحدث أعمالها الغنائية الـ"سنجل" بعنوان “تقول تبغاني” والتي تقدمها باللهجة الخليجية وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” و عدد من المنصات الغنائية الإلكترونية.

وطرحت أصالة الأغنية بمناسبة عيد الحب العالمي على طريقة "lyrics video"، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي الأمير بدر بن محمد، والملحن بندر سعد، والموزع الموسيقي عصام الشرايطي، ومنفذ الوتريات تامر غنيم، وإيقاعات ابراهيم حسن، وكورال بندر سعد والمجموعة، وتسجيل صوتي محمد عدس، وهندسة صوت محمد عصمت، ومكس وماستر جاسم محمد.

وتستعد أصالة خلال الفترة المقبلة لبدء تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد حيث تعكف حاليا على اختيار كلمات الأغاني والألحان الخاصة بالألبوم لبدء تسجيله، حيث من المنتظر أن تطرحه في الربع الأخير من العام الجاري.