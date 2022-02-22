الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض أجندة بمشاركة 155 فنانا

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تفتتح مكتبة الإسكندرية معرض "أجندة 2022" الفني في دورته الخامسة عشر، غدا الأربعاء 23 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات.

ويعد "أجندة" من المعارض الهامة على الساحة الفنية المصرية، تُقيمه سنويًا إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بالمكتبة، وقد بدأ في عام 2008 كمساحة حرة للفنانين بجميع أعمارهم وخلفياتهم. وتوالت من بعدها الدورات المنتظمة للمعرض باعتباره نافذة حقيقية تسمح بطرح الأعمال الفنية التشكيلية للجمهور المتلقي بفئاته المختلفة. 

واستطاعت أجندة تأسيس مكانته المتميزة بين معارض الفن في مصر، وأثبت مع مرور الوقت أنه مُستقبل رحب للتغيرات الفنية الحديثة، وميدان لكل الفنانين على اختلاف توجهاتهم الفنية.

تأتي دورة هذا العام تحت عنوان: (متر مربع مساحة حرة للإبداع)، وتُقدَّم فيها أعمال 155 فنان من أصل 483 متقدِّم داخل مساحة مخصصة لكل فنان (متر× متر). جدير بالذكر أن الفنانين المشاركين ينتمون إلى محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الغربية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، المنوفية، السويس.

وقد اعتاد المعرض تكريم أصحاب الإسهامات الخلّاقة في ساحة الفن التشكيلي، وهذا العام يكرم المعرض أسماء الفنانين الراحلين: أحمد عبد الوهاب، ورمسيس مرزوق، ومصطفي عبد الوهاب، ومحمد الطحان؛ لإسهامهم الكبير في الحياة الفنية التشكيلية في مصر. كما يكرم الفنانين: مصطفى الرزاز، وأحمد عبد الغني تكريمًا خاصًا، وهما المؤسسان لمعرض أجندة ولهما كبير الفضل في رعايته ودعمه.

وقامت شركة دي إتش إل أكسبريس “DHL Express” بالمساهمة المميزة في نقل جميع الأعمال الفنية الخاصة بالمعرض.

يستمر المعرض حتى يوم السبت، 12 مارس 2022، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

مكتبة الاسكندرية أجندة 2022 معرض بمشاركة 155فنان الساحة الفنية المصرية

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وائل لطفي

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