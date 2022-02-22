الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير «رياليست» الروسي: الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك أمرًا متوقعًا

دكتور عمرو الديب
دكتور عمرو الديب

 قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية ومدير مركز خبراء رياليست الروسي، إن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال إقليمي دونيتسك ولوجانسك، أمرًا متوقعًا.

وأضاف "الديب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن “كان هناك توقع لذلك، حيث تعني مسألة الاعتراف، بالحماية الكاملة لهاتين الجمهوريتين من قبل الجيش الروسي، فوفرة المعلومات المتعلقة باستعداد أوكرانيا للحرب الشاملة دفعت روسيا لاتخاذ هذا القرار الذي تم تأخيره لأكثر من ٨ سنوات”.

وتابع “القرار سيعني استعداد روسيا القانوني والعسكري، لتقديم الحماية الكاملة لهاتين الجمهوريتين من اي عمليات عسكرية من جانب اوكرانيا، كما أن هذا الاعتراف سيستعمل في أي مناقشات مقبلة مع الغرب فيما يخص انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وإذا ستكون مسألة الانضمام حتمية فحينها سيكون هناك أرجحية واضحة لغزو أوكرانيا”.

ولفت: إلى أن “انضمام اوكرانيا لحلف الناتو غير مطروح في هذه الفترة، انضمام أوكرانيا لحلف الناتو سيعني تعدي فعلي للخطوط الحمراء الروسية، ويبدو لنا أن روسيا تتعامل بالفعل بشكل جدي جدًا مع هذا، ويُمكن أن تبدأ بالفعل بغزو كييف و لكن ذلك مرتبط بانضمام أوكرانيا لحلف الناتو”.

لدكتور “ عمرو الديب” مدير مركز خبراء رياليست الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقلال إقليمي دونيتسك ولوجانسك ​أوكرانيا

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