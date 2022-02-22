الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إطلاق تطبيق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإلكتروني

كنيسة
كنيسة

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، التطبيق الإلكتروني الرسمي لها على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَي "Android" و"IOS".

ويُعتَبَر التطبيق بوابة مباشرة لموقع الكنيسة الذي أُطلِق في مارس الماضي، ويتكون من عدة أقسام تقدم معلومات منها التاريخي والتوثيقي والمعلوماتي معززة بمواد متنوعة بين المكتوب والمرئي والمسموع عن آباء المجمع المقدس، وبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القديس مرقس الرسول حتى قداسة البابا تواضروس، ولجان المجمع المقدس، والأديرة والهيئات القبطية، وغيرها من المعلومات والخدمات.

ومن جهته يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدا، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة إلى جانب رهبان الدير.

وتنطلق عظة البابا دون حضور شعبي، على أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك تزامنًا مع انتشار لفيروس كورونا المستجد.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد أعلن في ديسمبر، عن توقف عظته الأسبوعية بسبب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد والغطاس المُجيد.


- البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية


جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية. 

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية  بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

وادى النطرون الإسكندرية الكنيسة القبطية البابا تواضروس البابا شنودة

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