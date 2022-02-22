139 ألف إصابة بكورونا في الهند وألمانيا

سجّلت الهند وألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 139.307 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجّلت الهند 13 ألفًا و405 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 42 مليونًا و851 ألفًا و929 مصابًا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إنديا”، اليوم، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 512 ألفًا و344 شخصًا بعد وفاة 235 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 34 ألفًا و226 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 42 مليونًا و158 ألفًا و510 أشخاص.

ووفقاً لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند 181 ألفًا و75 حالة.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، تسجيل 125 ألفا و902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و306 حالات وفاة ناجمة عنه.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 13 مليونًا و762 ألفًا و895 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 121 ألفا و603 حالات وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالي 10 ملايين و31 ألفا و200 شخص.