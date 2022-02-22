الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

منخفض جديد يضرب البلاد.. «الأرصاد»: أمطار ونشاط للرياح من غد وحتى الجمعة

أمطار
أمطار

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء 22 فبراير حتى الخميس 24 فبراير. 

وقالت الهيئة في بيانها ان فصل الشتاء لم ينته بعد، وأن فترات الاستقرار شيء طبيعي يحدث ما بين حالات عدم الاستقرار فلا ننخدع بها.

 وحذرت الهيئة في بيانها أن هناك انخفاض كبير فى درجات الحرارة من يوم الأربعاء، والذى يبدأ على غرب البلاد ثم يتقدم خلال يومى الخميس والجمعة ليشمل كل أنحاء البلاد  لتعود الأجواء الباردة نهارا والشديدة البرودة ليلا على كل أنحاء البلاد مع تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد من يوم الأربعاء يستمر حتى يوم الجمعة ويصحبها سقوط أمطار ونشاط قوي للرياح بجانب الأجواء الباردة.

- درجات الحرارة وحالة الرياح اليوم 

ويشهد اليوم الثلاثاء مزيد من الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة وأجواء دافئة تشمل أغلب أنحاء البلاد ودرجات حرارة ما بين 22 إلى 26 درجة، ماعدا غرب محافظة مطروح وسيناء وغرب خليج السويس فهى أقل قليلا من هذه الدرجات .

وتكون الرياح معتدلة إلى هادئة غدا على أغلب الأنحاء البلاد، و تنشط بشكل نسبى على غرب مطروح فى ساعات ما بعد الظهر ولكنه نشاط غير مؤثر

وهناك بعض السحب المدارية العالية على شمال البلاد وتصل إلى بعض الأماكن من الوسط والجنوب ولكن ليس لها تأثير .

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة و مهيأة لأعمال الصيد والملاحة، مع اضطراب جزئي للبحر المتوسط من مساء  اليوم الثلاثاء أمام السواحل الغربية فقط.
وهناك احتمال ظهور الشبورة المائية فى الصباح الباكر وارد على بعض الأماكن من شمال البلاد ربما تكون كثيفة على بعض الأماكن من شمال شرق الدلتا وغرب محافظتى القاهرة والجيزة.

 

وجاءت درجات الحرارة في البيان كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 5.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 9 والصغرى 3.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 10 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

حالة الطقس الأربعاء 23 فبراير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 14 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 8.

حالة الطقس الخميس 24 فبراير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

ارصاد سحب الطقس القاهرة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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