"وداع" حفل موسيقي غنائي ببيت السناري ولقاء شعري عن السريالية بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع جمعية "La Rose Impossible"، في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية بعنوان "من نهر السين إلى نهر النيل: لقاء شعري عن السريالية" بحضور رئيس جمعية "La Rose Impossible" الذي يدير منزل أندريه بريتون بقرية Saint Cirq Lapopie.

يرافق الكاتب الفرنسي لوران دوسيه الكاتب والموسيقار الفرنسي ثيو بلانتفول بهدف عرض أعمالهم الفنية السريالية من أجل نشرها على نطاق أوسع بغرض تقييم الوضع الحالي للحركة السريالية العالمية المعاصرة وذلك من خلال تعريف السريالية.

تدير الأمسية الشعرية دكتورة ريم حافظ البكري المحاضر ورئيس قسم اللغات التطبيقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وذلك بمكتبة الإسكندرية، المبني الرئيسي، قاعة الاطلاع - المستوى الأول السفلي(B1).

تستعرض الأمسية الشعرية بعض من الأعمال الخاصة بالكاتبين وذلك عن طريق قراءة بعض طلاب اللغات التطبيقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية لمقاطع من أعمالهما.

وفي إطار الأمسية الشعرية، وفي تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، بمكتبة الإسكندرية، مكتبة الوثائق المتعددة بالمستوي الثالت السفلي (B3) قاعة العرض الجماعي، سيتم عرض فيلم قبل الأمسية الشعرية بعنوان "André Breton: L'œil à l'état sauvage - André Breton malgré tout "

الفيلم من إخراج فابريس ماز، ويقدمه الكاتب لوران دوسيه. وفي هذا الفيلم يعرض المخرج الورشة التي كان يعمل بها أندريه بريتون بشارع فونتين قبل إختفاء مجموعة "بين ليلة وضحاها". كذلك، يعرض الفيلم مفهوم السريالية كما تخيلها اندريه بريتون وقام بتنفيذها قبل بيع معرضه في أبريل 2003.

ــ الحفل الغنائي الموسيقي "وداع" في بيت السناري

في سياق متصل، يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الأسكندرية، في السادسة من مساء اليوم أيضا، الحفل الموسيقي الغنائي الذي تنظمه المكتبة تحت عنوان "وداع".

هذا ويحيي الحفل الفنان سيمو صيام وفرقته الموسيقية من خلال تقديم مجموعة من أغاني الموسيقى المصرية والإلكترونية وكذلك الأغاني المبنية على الفلكلور المصري.

يأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث والاعتناء بمفرداته، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأغاني المصرية، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.

جدير بالذكر أن الفنان "سيمو صيام"، هو موسيقي ومؤلف أغاني من الإسكندرية، ويعمل على الدمج بين موسيقي الريجي والجناوه والموسيقى الإلكترونية وكذلك موسيقي الفلكلور المصري وموسيقي الجاز. وقد شارك مع العديد من الفرق المستقلة، كما شارك في العديد من الورش مع فنانين مصريين وغير مصريين كعازف ايقاع وجيتار، وأسس مؤخرًا فرقه صفصافة كما أطلق ألبومه الأول بعنوان و"داع" وهو مزيج من الموسيقي المصرية والإلكترونية.

