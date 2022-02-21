سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي.. كم سعر العملة الخضراء في البنوك؟

نستعرض لكم سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى منذ بداية تعاملات الأسبوع، في كافة البنوك المصرية ، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، بينما وصل الثمن في بنك القاهرة حوالي 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي





سعر الدولار فى البنك المركزى المصري



وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب: 15.66 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي: 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري



وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب: 15.64 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي: 15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب: 15.66 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي: 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب: 15.66 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي: 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب: 15.64 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي: 15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب: 15.66 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي: 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب: 15.68 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي: 15.76 جنيه للبيع.

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