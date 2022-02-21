الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي.. كم سعر العملة الخضراء في البنوك؟

الدولار
الدولار

نستعرض لكم سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى منذ بداية تعاملات الأسبوع، في كافة البنوك المصرية ، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، بينما وصل الثمن في بنك القاهرة حوالي 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي


 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب: 15.66 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي: 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب:  15.64 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي: 15.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب:  15.66 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي: 15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب:  15.66 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي:  15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب:  15.64 جنيه للشراء.

 

سجل سعر العملة الخضراء حوالي:  15.74 جنيه للبيع.

 

 


 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب:  15.66 جنيه للشراء.

 

سجل سعر العملة الخضراء حوالي:  15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر العملة الخضراء إلى ما يقرب: 15.68 جنيه للشراء.

سجل سعر العملة الخضراء حوالي:  15.76 جنيه للبيع.

قد يهمك أيضا:

تعرف على موعد شهر رمضان 2022 فى مصر

الجنيه يُحافظ على استقراره أمام الدولار في بداية التعاملات

الرئاسة اللبنانية تنفى ادعاءات معارضة «عون» لتنفيذ «قانون الدولار الطالبى»

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي سعر الدولار في مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك الدولار اليوم سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار في البنك اعلى سعر للدولار أسعار العملات اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر مساء اليوم اقل سعر سعر الذهب اليوم اخبار مصر اليوم اسعار العملات فى الصرافة سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

مواد متعلقة

تعرف على ميعاد صرف مرتبات شهر فبراير 2022

الآن نتائج بوابة الأزهر الالكترونية| نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الأول

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائى برقم الجلوس والاسم 2022

نتائج 6 ابتدائي| رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الترم الأول

الآن رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوى

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

«ياسمين رويض» تعلن الحرب على التقاليد وتقتحم مجال «التعدين» (فيديو)

«استقالات جماعية» تزلزل اتحاد الناشرين.. وسعيد عبده يكشف الأسباب

مصر تدين هجمات الحوثى ضد السعودية.. وتؤكد دعمها لتدابير المملكة ضد الإرهاب

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

معجزة الغاز.. كيف تحولنا من العجز إلى الاكتفاء الذاتى والتصدير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية