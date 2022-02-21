الجنيه يُحافظ على استقراره أمام الدولار في بداية التعاملات

حافظ الجنيه على استقراره أمام الدولار، اليوم الإثنين، في بداية التعاملات اليومية، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر.

ويأتي ذلك رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتداولت البنوك في مصر أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الدولار عند 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي و"كريدي أجريكول" و"إتش إس بي سي" و"بلوم مصر" عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وعالميا، ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو)، اليوم الاثنين، مدعوما بأنباء عن قمة محتملة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأزمة في أوكرانيا.

وارتفع اليورو 0.35% (1.1362 دولار)، بعد أن تراجع قليلا في التعاملات المبكرة، كما ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.55%.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسة الأخرى، وفي البنوك المصرية، استقرت العملة الأوروبية (اليورو) في البيع والشراء؛ ففي بنكي مصر والأهلي، سجل اليورو 17.69 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي، تراجع اليورو ليسجل 17.71 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 17.72 جنيه للشراء، و 17.84 جنيه للبيع.

وتباين سعر الجنيه الإسترليني حيث ارتفع قرشين وتراجع قرشين.. ففي بنك مصر والأهلي ارتفع سعر الإسترليني ليسجل 21.24 جنيه للشراء، و21.45 جنيه للبيع.. وارتفع في البنك التجاري الدولي ليسجل 21.27 جنيه للشراء، و21.47 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.28 جنيه للشراء، 21.48 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر، 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.