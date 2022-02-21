الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لحظة القبض على عصابة النصب بتطبيق «الرمال البيضاء» (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة القبض على عصابة النصب على المواطنين عبر تطبيق “الرمال البيضاء”.


ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من المواطنين، لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، والاستيلاء على أموالهم، وتهريبها خارج البلاد، من خلال تطبيق إلكتروني يسمى «الرمال البيضاء».

وتم الترويج لذلك التطبيق عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات، تشرح كيفية حصول المشتركين، على أرباح من التطبيق، بعد سدادهم مبالغ مالية تبلغ 30 ألف جنيه، وإيهامهم بتحقيق أرباح يومية، من خلال تكليفهم باشتراك فيديوهات، ومتابعة أشخاص عبر فيس بوك ويوتيوب، وتم إغلاق التطبيق، بعد الاستيلاء من الضحايا على ملايين الجنيهات.

ونظرًا لخطورة الواقعة، لما تمثله من تعدي صارخ على أموال المواطنين، وضعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، خطة مُحكمة، لضبط القائمين على هذا التطبيق، اعتمدت على استخدام التقنيات الحديثة، وتتبع مسارات الأموال المحولة، ومناقشة المشتركين في التطبيق.

ونجحت الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في الوصول إلى أحد وكلاء التطبيق بكفر الشيخ، قام بحث المواطنين على الاشتراك، مقابل حصوله على نسب من الأموال المحصلة، وأنشأ حوافظ مالية إلكترونية لتحويل الأموال عليها.

وتمكن ضباط الإدارة من تحديد مستخدمي الهواتف المحمولة، محول عليها قيمة اشتراك المجني عليهم، وتم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن «القاهرة والقليوبية»، وتم ضبط 3 متهمين.

واستمرت القوات في عمليات البحث، ونجحت في إلقاء القبض على القائمين على التطبيق، في عدة أماكن متفرقة، وبحوزتهم مبالغ مالية، من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وشرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ إلكترونية، وعدد كبير من المضبوطات التي يستخدمها المتهمين في نشاطهم الإجرامي، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه بحوزة المتهمين 3 ملايين جنيه و2000 دولار، كما تم التوصل إلى الأرصدة البنكية الخاصة بهم بقيمة 20 مليون جنيه وأصول عقارية بقيمة 6 ملايين جنيه، وعملات افتراضية «بتكوين» بقيمة 2.8 مليون جنيه.

 

كفر الشيخ المواطنين إلكتروني وزارة الداخلية الاموال العامة تكنولوجيا المعلومات تطبيق الكترونى الاستيلاء على أموال الهواتف المحمولة

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وائل لطفي

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