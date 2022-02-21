السجن المشدد 15 سنة لمتهم بهتك عرض طفلة فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية اليوم، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد لمدة ‏‏15 سنة، حضوريا والمتهم بهتك عرض طفلة وخطفها بالتحايل بعد أن وعدها بالزواج، وأخذها إلي بيت ‏صديق له وعاشرها معاشرة الأزواج، وأكدت المجني عليها أنها ذهبت معه لوجود علاقة عاطفية تربطهما ‏وأوهمها برغبته في الزواج منها مستغلا حداثة سنها.‏



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار ‏وائل ‏صفوت ‏يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة ‏سر ‏كل من: أحمد كمال‎، وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 21483 لسنة 2019 ‏جنايات مركز ‏ميت غمر، والمقيدة برقم 2658 ‏لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة. ‏

وأحالت النيابة العامة المتهم إلي محكمة جنايات المنصورة واتهمت كلا من: «‏‎محمود س. م.»، 21 عاما، ‏محبوس، نجار موبيليا مقيم في قرية سمبو مقام - مركز ميت غمر ، و«عمر أ. ص.» هارب، وذلك ‏لأنهما في يوم 27 / 7 / 2019 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية - خطفا بالتحايل الطفلة المجني ‏عليها « إ. ص. س.» بأن استدرجها المتهم الأول لمسكن المتهم الثاني وأبعدها عن ذويها على النحو ‏المبين بالتحقيقات. ‏



واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهما في ذات ظرفي الزمان والمكان‎ :‎المتهم الأول - هتك عرض ‏الطفلة المجني عليها والتي تبلغ من العمر 15 سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن استدرجها إلي مسكن ‏المتهم الثاني، وعاشرها معاشرة الأزواج بأن أولج قضيبه بفرجها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات‎ .‎



وأكدت ‏« إ. ص. س.» ، 15 سنة، ربة منزل، بأنها على إثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الأول أوهمها برغبته في الزواج منها مستغلا حداثة سنها فاستدرجها إلى مسكن المتهم الثاني، وقام بمعاشرتها ‏معاشرة الأزواج.