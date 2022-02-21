الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن المشدد 15 سنة لمتهم بهتك عرض طفلة فى الدقهلية

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية اليوم، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد لمدة ‏‏15 سنة، حضوريا والمتهم بهتك عرض طفلة وخطفها بالتحايل بعد أن وعدها بالزواج، وأخذها إلي بيت ‏صديق له وعاشرها معاشرة الأزواج، وأكدت المجني عليها أنها ذهبت معه لوجود علاقة عاطفية تربطهما ‏وأوهمها برغبته في الزواج منها مستغلا حداثة سنها.‏


صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار ‏وائل ‏صفوت ‏يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة ‏سر ‏كل من: أحمد كمال‎، وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم  21483 لسنة 2019 ‏جنايات مركز ‏ميت غمر، والمقيدة برقم 2658 ‏لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة. ‏
وأحالت النيابة العامة المتهم إلي محكمة جنايات المنصورة واتهمت كلا من: «‏‎محمود س. م.»، 21 عاما، ‏محبوس، نجار موبيليا مقيم في قرية سمبو مقام - مركز ميت غمر ، و«عمر أ. ص.» هارب، وذلك ‏لأنهما في يوم 27 / 7 / 2019  بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية - خطفا بالتحايل الطفلة المجني ‏عليها « إ. ص. س.» بأن استدرجها المتهم الأول لمسكن المتهم الثاني وأبعدها عن ذويها على النحو ‏المبين بالتحقيقات. ‏


واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهما في ذات ظرفي الزمان والمكان‎ :‎المتهم الأول - هتك عرض ‏الطفلة المجني عليها والتي تبلغ من العمر 15 سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن استدرجها إلي مسكن ‏المتهم الثاني، وعاشرها معاشرة الأزواج بأن أولج قضيبه بفرجها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات‎ .‎


وأكدت ‏« إ. ص. س.» ، 15 سنة، ربة منزل، بأنها على إثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الأول أوهمها برغبته في الزواج منها مستغلا حداثة سنها فاستدرجها إلى مسكن المتهم الثاني، وقام بمعاشرتها ‏معاشرة الأزواج.

محكمة جنايات المنصورة المنصورة الدقهلية طفلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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