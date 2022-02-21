الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 15 وفاة و38 ألفًا و409 إصابات جديدة بكورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، عن تسجيلها 15 حالة وفاة و 38 ألفا و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الصحة البريطانية في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي، بإن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,654,572، فيما بلغت حصيلة الوفيات 160,610.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الصحة البريطانية ساجد جاويد، عن أنه تقرر إعطاء جرعة معززة أخرى من اللقاحات المضادة لـ "كوفيد – 19" للأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد، هذا الربيع لتعزيز حمايتهم، فيما تستعد البلاد لإلغاء كافة القيود المرتبطة بالجائحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

حيث أعلن  رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم خططا لإلغاء قيود فيروس كورونا في إطار استراتيجية "التعايش مع كوفيد" التي تهدف إلى تحقيق خروج من الجائحة بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى.

هذا، وفي وقت سابق اليوم، ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 424 مليوناً و272 ألفاً و806 حالات.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و886 ألفا و794 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 78 مليوناً و479 ألفاً و134 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليوناً و838 ألفاً و524 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 28 مليوناً و218 ألفاً و180 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، حذر أمس من أن الوصول غير العادل للقاحات والتشخيصات في العديد من البلدان، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدل انتقال العدوى، يخلق بيئة مواتية لتطور المتغيرات الجديدة، موضحا أنه كلما استمر هذا الأمر، فقد يؤدي إلى استمرار الوباء. 

بريطانيا كورونا اصابات جديدة وفيات وزارة الصحة

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وائل لطفي

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