الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لقاتل صبى فى الإسماعيلية

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات التل الكبير في الإسماعيلية، أوراق قاتل صبي في الإسماعيلية عمره 14 عاماً، إلى مفتي الجمهورية، بتهمة قتل الصبي عمدًا وإلقاء جثته في إحدى الأراضي الزراعية بعزبة أم أمشاق، التابعة لقرية القصاصين بمركز التل الكبير.

كانت قد نظرت محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، الشهر الماضي، أولى جلسات محاكمة سائق دراجة نارية (تروسيكل)، والمتهم بخطف صبي الإسماعيلية وقتله، وطلب فدية قدرها 150 ألف جنيه من أهله، وأجلت جلسة النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

أحداث الواقعة تعود عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من مأمور قسم شرطة التل الكبير، يفيد بورود بلاغ من "فتحى. ا" بائع لبن مقيم التل الكبير، يفيد باختفاء نجله 14 عامًا، يوم 7 نوفمبر الماضى، وتلقيه اتصالا تليفونىا من مجهول يطلب فدية 150 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

مفتى الجمهورية الاسماعيلى الإسماعيلية دراجة نارية قسم شرطة وزير الداخلية مستشار مدير أمن الاسماعيلية الأراضي الزراعية محكمة جنايات التل الكبير

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