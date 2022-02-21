الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعلامات سكك حديد مصر.. مواعيد القطارات وكيفية التسجيل للحجز

القطارات
القطارات

يرغب المواطنين في معرفة جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية، وذلك لإمكانية الحجز عبر خدمة الانترنت وذلك، ونستعرض مجموعة من المعلومات الخاصة برابط جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية.

رابط استعلامات سكك حديد مصر 2022

ووفرت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رابط لمعرفة مواعيد قطارات السكك الحديدية وذلك من خلال هذا الرابط:

https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf

حيث يساعد هذا الرابط فى التعرف على كافة مواعيد القطارات الخاصة بالوجه البحري وكذلك القطارات الخاصة بالوجه القبلي، حيثيساعد الدخول فى رابط الاستعلام على مواعيد القطارات فى التأكد من المواعيد قبل حجزها عن طريق الانترنت وهو ما لا يعرض الركابلعدم معرفة المواعيد بشكل سليم وبالتالى حجز القطار الخطأ.

أرقام استعلامات سكك حديد مصر 2022

ووفرت هيئة الشكة الحديد ايضا مجموعة من الأرقام الساخنة عبر الهاتف المحمول للرد على كافة استفسارات المواطنين الراغبين في استخدام مرفق قطارات الهيئة على الأرقام 01220008807 أو0122000886 أو 01274422925 ومن أي خط أرضي على 0225753555 أو عبر 15047 أو عبررقم الواتس آب على 01095444407 ومعرفة أسعار التذاكر وكيفية حجزها إلكترونيا ومواعيد انطلاق ووصول كافة القطارات مختلف الخطوط التي تسيرها يوميا الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك ضمن خطة التطوير وإعادة هيكلة التي يشهدها المرفق مؤخرا لتحسين الخدمات المقدمة للركاب.

يمكن معرفة جدول مواعيد القطارات عبر رابط استعلامات سكك حديد مصر وحجز التذاكر أيضاً بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال هذا الرابط:

https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf

ـ الضغط على زر حجز تذاكر القطارات.

ـ تحديد محطتي الانطلاق والوصول.

ـ تحديد الموعد المناسب للمسافر للانطلاق والوصول.

ـ تحديد درجة القطار المناسبة للمسافر.

ـ اختيار وسيلة الدفع الالكتروني التي حددتها الهيئة لتسهيل التعاملات المالية للمواطنين.

ـ الضغط على زر الحجز والاحتفاظ برقم الطلب.

ـ استعلام التذاكر عن الوصول للمحطة قبل السفر عن طريق رقم الطلب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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