إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى

أصيب 4 أشخاص بجروح مساء اليوم الإثنين، إثر انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الصحراوى الشرقى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى بالقرب من البوابة الأولى بالطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ برفقة سيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث مرورى لأتوبيس ركاب بالطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجار تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت النيابة العامة لجنة للمعاينة والوقوف على ملابسات الحادث وسماع أقوال المصابين.